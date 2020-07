Les détails de la première série 5G Galaxy S21 (S30) fuient avant les débuts du Galaxy Note 20

Rendu du concept Samsung Galaxy S21 (S30)

Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra n’ont toujours pas été annoncés, mais cela signifie très peu dans le monde des fuites. L’attention se tourne déjà vers la prochaine gamme de produits phares et aujourd’hui SamMobile a publié le premier Détails de la série Galaxy S21 (Galaxy S30).

Samsung a lancé un produit phare Galaxy S grand public par an entre 2010 et 2014. Il a changé de stratégie en 2015 avec l’introduction de trois modèles Galaxy S6 et a ensuite choisi de réduire un peu en 2016, 2017 et 2018 avec deux produits phares par génération. La gamme Galaxy S10 l’année dernière, Samsung a opté pour quatre modèles distincts – le Galaxy S10e, le Galaxy S10, le Galaxy S10 + et le Galaxy S10 5G – mais en 2020, la société a opté pour un trio plus conservateur de modèles Galaxy S20.

Malgré le mauvais accueil de ce dernier, il semble Samsung est satisfait de la stratégie globale. Informations fournies à SamMobile Selon des sources fiables, trois produits phares du Galaxy S21 sont en préparation pour une sortie l’année prochaine.

Ces appareils portent les numéros de modèle SM-G991, SM-G996 et SM-G998. Leurs noms commerciaux ne sont pas confirmés à ce stade, mais Samsung les lancera probablement sous les noms respectivement de Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra.

Les variantes en cours de développement pour le moment prennent toutes en charge les réseaux 5G en standard. SamMobile estime que les modèles LTE seront également disponibles à l’achat sur certains marchés, mais aucune preuve n’a été trouvée.

Samsung travaille sur des modèles de 128 Go et 256 Go

La série Galaxy Note 20 a été développée avec un impressionnant 256 Go de stockage interne en standard dans toute la gamme. Malheureusement, les premières informations indiquent que la série Galaxy S21 ne recevra pas le même traitement.À l’heure actuelle, les variantes de 128 Go Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra qui devraient servir de modèles de base sont en cours de travail. Heureusement, des variantes de 256 Go de ces trois appareils sont également en cours de développement.

Samsung propose généralement une option de stockage de 512 Go sur ses produits phares les plus chers, et la série Galaxy S21 ne devrait pas être différente. Mais au moment de la rédaction de cet article, aucune preuve n’a été trouvée pour suggérer qu’une telle option est en cours d’élaboration.