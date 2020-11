Les détaillants PS5 annoncent le lancement plus tôt des précommandes

Contrairement aux rapports d’Angleterre, où la PS5 pourrait ne pas être disponible le 19 novembre, il y a actuellement des rapports selon lesquels la PS5 pourrait même être attendue plus tôt dans ce pays.

Dans un premier temps, le détaillant britannique Game a déclaré en réponse aux demandes des clients qu’il était possible de reporter à nouveau la PS5 en raison du verrouillage ou même de reporter la date. En attendant, ils souhaitent y ouvrir les magasins le jour du lancement afin que les pré-commandes puissent récupérer leurs consoles.

Les concessionnaires signalent un départ plus tôt

Maintenant, les premiers concessionnaires signalent que la date d’expédition a également changé dans ce pays, au 12. novembre 2020 et donc une semaine en avant. Media Markt semble actuellement envoyer des e-mails correspondants à ses clients, bien que ceux-ci soient également soumis à un processus automatisé. Si la date est modifiée dans le système, ces e-mails sont envoyés d’eux-mêmes.

Dans ceux-ci, comme auparavant avec les accessoires, il est formulé un peu malheureusement:

On ne sait pas s’il s’agit de cas individuels ou s’il a déjà été décidé en arrière-plan de lancer la PS5 plus tôt dans ce pays. Il est possible que les concessionnaires aient eu plus de marge de manœuvre en raison du verrouillage et puissent livrer les consoles en fonction des disponibilités, tandis que Sony fixe le 19 novembre comme date officielle. Dans tous les cas, cela peut être supposé, puisque toute la campagne marketing est mise en place autour de cette date.

Il en va de même pour les accessoires PS5 et les jeux, qui seront également disponibles le 12 novembre. Ici, la date a déjà été avancée par les plus grands concessionnaires. Il y a aussi une belle vidéo des États-Unis, où les entrepôts des concessionnaires se remplissent déjà de consoles PS5.

Il n’y a toujours pas de déclaration officielle de Sony ou de Media Markt à ce sujet. Jusque-là, bien sûr, vous devez faire attention à tout.