Les détaillants classés comme «  non essentiels  » sont confrontés à la confusion et à la frustration à cause du verrouillage

Le verrouillage actuel en Angleterre semble avoir un timbre différent du précédent. C’est peut-être parce que les écoles et les chantiers sont ouverts, ou peut-être que c’est une fatigue croissante avec notre situation. Quelle qu’en soit la cause, il y a sensiblement plus de mécontentement de la part de certaines entreprises cette fois, notamment des commerces. Cette semaine a apporté encore plus d’arguments sur ce qui constitue exactement un détaillant «essentiel». Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Désaccords sur ce qui compte comme essentiel La première était une lettre de l’Association des libraires aux ministres du gouvernement affirmant que les librairies devraient être considérées comme essentielles. En plus de défendre le rôle des livres dans la société en tant que «lanternes de la civilisation», la lettre déplorait le fait que d’autres magasins, tels que les jardineries et les épiciers, soient autorisés à rester ouverts et à vendre des livres. Hier, les accusations de la chaîne de revêtements de sol Tapi que ses rivaux Carpetright et United Carpets gardaient leurs magasins anglais ouverts contre l’avis du gouvernement. Le directeur général de Tapi, James Sturrock, a déclaré qu’ils «enfreignaient sciemment les règles», car les tapis sont classés dans la catégorie des articles ménagers non essentiels. Carpetright a depuis déclaré que les magasins ne resteraient ouverts que pour des rendez-vous, ce qui a conduit Andrew Goodacre, patron de l’association de commerce de détail Bira, à soulever la question de savoir si B&M et The Original Factory Shop vendent un pourcentage suffisamment élevé de produits «essentiels »Par rapport à la quantité d’articles ménagers et autres articles non essentiels dans leurs magasins. En d’autres termes, prennent-ils le mickey – et obtiennent-ils un avantage sur les concurrents? Les magasins non essentiels ont été contraints de fermer (Photo: David Davies / PA Wire) Les tensions sont élevées Il n’est pas difficile de voir pourquoi c’est un sujet délicat pour le industrie. À un moment où les grands magasins et les parcs commerciaux perdent déjà des affaires au profit des vendeurs en ligne, la réglementation signifie que la plupart des gens se tourneront vers la commande sur Internet. La plupart des détaillants ont un site Web opérationnel ces jours-ci, mais la réalité est que de nombreux acheteurs trouveront plus pratique d’utiliser des produits comme Amazon, surtout s’ils commandent plusieurs types d’articles. Ajoutez à cela la confusion sur les détaillants qui vendent un mélange d’articles essentiels et non essentiels et vous pouvez comprendre pourquoi certains détaillants spécialisés se sentent durement traités.Une grande partie de la consternation est liée à ce que nous classons exactement comme essentiel. Est-ce quelque chose dont vous avez besoin pour survivre à la journée, à la semaine? Est-il indispensable d’avoir un bureau pour travailler à domicile? Si votre bouilloire casse, serait-il vraiment beaucoup plus risqué d’aller en chercher une nouvelle auprès de John Lewis plutôt que de Sainsbury’s? Vous pourriez plaider en faveur de toutes sortes de choses à classer comme essentielles, ce qui est exactement ce que la Booksellers Association a essayé de faire. Si les clients achètent toujours les types de produits qu’ils vendent, les détaillants peuvent conclure que ces articles sont, dans une certaine mesure, nécessaires, mais le véritable problème est ici la concurrence. Les entreprises qui perdent maintenant voudront à un moment donné que les règles du jeu soient égalisées. Il faudra probablement encore quelques années avant de voir toutes les cicatrices de cette crise sur différentes industries, mais je soupçonne que nous n’avons pas entendu la dernière de ces plaintes, ou des appels pour que les «gagnants» de cette situation paient une sorte de taxe exceptionnelle.

