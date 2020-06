Les derniers jours du crime américain: le film Netflix Heist d’Olivier Megaton est assez mauvais

– – –

Les derniers jours des mises à jour du crime américain: Eh bien, ce thriller américain ne vaut vraiment pas la peine d’être regardé. Personne n’a autant de temps à perdre sur des créations pas si bonnes au monde.

Oui, sans aucun doute, nous voulons tous une évasion à tout moment de notre vie, mais ce film nous fait nous échapper de lui-même. Ce film présente sur Netflix et a une durée de 149 minutes. Ce film traite en fait d’un avenir du fascisme américain. Cela montre leur manquement au devoir lorsque l’Amérique est sur le point d’être un État policier dans la vraie vie.

Les derniers jours du crime américain: détail

Ce film est adapté d’un roman graphique du même nom. L’auteur de ce roman est Rick Remender et Greg Tocchini. Le livre contient également les prémisses d’une version insaturée de demain. Le gouvernement américain est prêt à lancer quelque chose, essentiellement une initiative de paix américaine. Dans ce film, une émission gouvernementale effacera tous les crimes du pays. Mais avant ce mouvement efficace contre le crime, un criminel est prêt à planifier quelque chose de vraiment grand.

Le criminel Graham Bricke prévoit un casse, mais il n’est pas le seul criminel dans la liste du gouvernement américain. Il y en a tellement d’autres qui veulent se capitaliser et profiter avant l’application de l’Initiative de paix.

Ce film présente une pirate informatique nommée Shelby qui porte une veste avec le numéro 69 sur le dos. Dans l’une des scènes, elle a couché avec Graham juste pour prouver un point de visser un perdant avant l’API. En fait, ce film a beaucoup de choses stupides dans son intrigue, mais pour marquer tout cela, vous devez d’abord regarder le film. Et bien, le regarder est encore plus stupide que l’intrigue et la représentation.

La partie représentation du film est soit trop tôt, soit trop stupide. Il y a beaucoup de scènes où les scènes pourraient être bien meilleures mais dans l’ensemble, la représentation n’était pas à la hauteur. Ce film n’a en fait rien à voir dans sa conception du cambriolage et en fait rien à considérer.

