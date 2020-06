Les derniers jours du crime américain de Netflix: Journey of Casts!

– – –

Les derniers jours du crime américain sont diffusés sur Netflix. L’histoire de la série est sur les derniers mystères de meurtre. À l’heure actuelle, les émissions avec la perspective des anti-héros, des voleurs et des criminels sont très populaires.

Un tel exemple est Money Heist. The Last Days of American Crime est également une série impliquant des anti-héros comme principaux protagonistes de l’émission.

Un voyage à travers les «derniers jours du crime américain»

L’histoire tourne autour de trois anti-héros se battant avec le gouvernement. C’est une histoire basée sur les anti-héros contre le gouvernement. L’émission implique Kevin Cash, un criminel qui veut lutter contre le système. Le système a récemment utilisé la technologie pour défendre le crime. De plus, Kevin Cash avec sa fiancée Shelby Dupree s’approche alors de Graham Bricke, une figure underground.

Édgar Ramírez comme Graham Bricke

Graham Bricke est une figure underground de la série. Il rejoint Kevin Cash pour une lutte contre le système car il veut se venger de son frère.

Michael Pitt comme Kevin Cash

Kevin Cash est un criminel qui se vante souvent de lui-même. Il a un problème avec le fonctionnement et le fonctionnement du système. Le système a adopté la technologie de manière à réduire la criminalité. Il cherche donc un moyen de se venger du système en prenant l’aide de Graham.

Anna Brewster comme Shelby Dupree

Shelby est la fiancée de Kevin qui soutient également Kevin dans sa lutte contre le système. Elle a beaucoup de secrets à cacher et à protéger. Elle garde donc chaque étape avec prudence.

Les derniers jours du crime américain traitent du voyage de ces trois anti-héros contre le système. Tournez-vous vers Netflix pour regarder ut.

