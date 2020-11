Les derniers épisodes de Jeopardy d’Alex Trebek diffusés à Noël – / Film

Pendant le week-end, depuis longtemps Péril! hôte Alex Trebek tristement décédé à 80 ans après une bataille contre le cancer. Même s’il s’agit vraiment d’une perte tragique, nous pourrons tous passer un peu plus de temps avec l’icône du jeu télévisé. Depuis Péril! tourne des épisodes avec un délai assez long, Sony Pictures Television a accumulé suffisamment de nouveaux épisodes de la célèbre émission de quiz pour garder Alex Trebek derrière le podium jusqu’à la fin de l’année.

Sony Pictures Television a annoncé que le dernier jour d’enregistrement des épisodes d’Alex Trebek de Péril! était le 29 octobre, un peu plus d’une semaine avant son décès. Il y aura de nouveaux épisodes de Péril! mettant en vedette Alex Trebek pendant le reste de l’année, et son dernier épisode sera diffusé le jour de Noël.

Le PDG de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a fait une déclaration sur le décès d’Alex Trebek:

«Aujourd’hui, nous avons perdu une légende et un membre bien-aimé de la famille Sony Pictures. Pendant 37 années incroyables, Alex a été cette voix réconfortante, ce moment d’évasion et de divertissement à la fin d’une longue et dure journée pour des millions de personnes à travers le monde. Il était le cœur et l’âme de « Jeopardy! » et il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont fait partie de leur vie.