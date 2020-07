Les dernières offres OnePlus 8 et 8 Pro 5G débloquées sont les meilleures à ce jour

OnePlus 8 Pro (à gauche), OnePlus 8 (à droite)

Normalement au prix de 699 $ et 999 $ respectivement, le 5G activé OnePlus 8 et 8 Pro sont loin d’être les smartphones les plus abordables de l’entreprise. Mais ils sont aussi sans aucun doute les plus puissants et les plus riches en fonctionnalités Combinés OnePlus encore, c’est pourquoi les offres et les remises ont été peu nombreux et espacés depuis que le duo Snapdragon 865 a (théoriquement) fait ses débuts commerciaux en avril.

Disponible à la fois sur T-Mobile et Verizon, le modèle OnePlus 8 «standard» était marqué essentiellement dès le départ avec diverses chaînes de support attachées, tandis que la version déverrouillée de l’appareil de 6,55 pouces comprenait des écouteurs gratuits Bullets Wireless Z sur la boutique en ligne officielle américaine de son fabricant à plusieurs reprises.

La dernière promotion de ce type fait passer vos économies d’accessoires au niveau supérieur, en combinant les OnePlus 8 5G avec à la fois une paire de Bullets Wireless Z et un bon supplémentaire de 100 $. Ce dernier peut être utilisé sur d’autres accessoires de votre choix lors de la commande du téléphone lui-même, donc en plus des écouteurs sans fil susmentionnés (avec un cordon), vous pouvez également obtenir quelques étuis de protection gratuits et / ou d’autres choses comme un chargeur de rechange, câbles et adaptateurs de voyage.

Si vous n’êtes pas pressé, vous devriez pouvoir réduire le prix catalogue de 79 $ du vrai sans fil OnePlus Buds à 0 $ à partir de aujourd’hui. Au cas où vous vous poseriez la question, les nouveaux bad boys rivalisant avec les AirPods seront mis en vente à 11 h HAE le 28 juillet, tandis que les dernières offres OnePlus 8 et 8 Pro 5G déverrouillées sont prévues jusqu’au 31 juillet.

Les 6,78 pouces OnePlus 8 Pro, remarquez-vous, est actuellement vendu aux côtés d’écouteurs gratuits Bullets Wireless Z et d’un bon d’achat d’accessoires de 150 $ dans les travaux de peinture Onyx Black et Ultramarine Blue. Les deux options de couleur offrent 256 Go d’espace de stockage interne et 12 Go de RAM, avec un modèle d’entrée de gamme Glacial Green contenant 8 Go de mémoire et une salle de stockage numérique locale de 128 Go au prix de détail de 899 $ encore impossible d’acheter.

En parlant de teintes indisponibles, il est important de souligner qu’il en va de même pour la saveur Glacial Green à 699 $ du non-Pro OnePlus 8 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, vous devrez donc dépenser 100 $ de plus sur le modèle Interstellar Glow avec quatre autres concerts de mémoire et deux fois cet espace de thésaurisation numérique pour profiter de la dernière offre.