Les dernières nouvelles de Quibi – / Film

Si vous avez déjà regardé une double fonctionnalité aléatoire de Michael Mann Collatéral et Wes Craven Yeux rouges, et a dit: « Hé, quelqu’un devrait combiner ces deux films en une seule chose! », Quibi est là pour vous. L’étranger, Le dernier original du service de streaming court, semble être fortement influencé par ces deux films, en tant que pilote de covoiturage Maika Monroe se retrouve ciblée par un tueur fou, joué par Dane DeHaan. Un nouveau L’étranger featurette entre dans les coulisses de la série.

The Stranger Featurette

Chaque fois qu’un nouveau titre Quibi est révélé, je ne peux pas m’empêcher de prendre du recul et de demander: « Est-ce que cela doit vraiment être sur Quibi? » En d’autres termes, l’émission en question a-t-elle avantage à être divisée en segments de 5 à 10 minutes, que vous devez tous regarder sur votre téléphone? Plus souvent qu’autrement, j’ai l’impression que la réponse est: « Non ». Ce qui est dommage, car j’ai vu une poignée d’émissions Quibi, et certaines d’entre elles sont en fait assez bonnes – mais elles sont bonnes malgré le format Quibi, pas à cause de cela.

Ce qui nous amène à L’étranger, une nouvelle série écrite et réalisée par Veena Sud (La tuerie). Dans la série, «Un jeune chauffeur de covoiturage sans prétention est plongé dans son pire cauchemar lorsqu’un mystérieux passager de Hollywood Hills entre dans sa voiture. Sa course terrifiante et à couper le souffle avec l’étranger se déroule sur 12 heures alors qu’elle navigue dans le ventre miteux de Los Angeles dans un jeu effrayant de chat et de souris. »

Cela semble un peu soigné, et j’aime les images montrées dans la featurette. Mais encore une fois: cela ne fonctionnerait-il pas mieux comme une série normale, et pas avec des mini-épisodes? Peut être. Peut être pas. Comme l’explique la star Maika Monroe, toute la série se déroule sur une nuit, et en conséquence, chaque épisode regorge de trucs qui, espérons-le, vous attraperont et vous feront regarder.

L’étranger est maintenant en streaming sur Quibi.

Articles sympas du Web: