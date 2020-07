Les députés conservateurs se joignent à la pression pour imposer des restrictions publicitaires et des limites aux paris pour protéger les clients vulnérables

L’industrie du jeu est confrontée à un bilan politique après le verrouillage de Covid-19, les députés conservateurs faisant équipe avec le parti travailliste pour faire pression pour un contrôle accru des paris en ligne.Les bookmakers semblent avoir vu une augmentation des bénéfices au cours des derniers mois malgré la récession nationale, en tant que joueurs réguliers placez plus de paris sur Internet ou via les smartphones.Trois rapports parlementaires récents ont appelé à des réformes de grande envergure de l’industrie, y compris un ombudsman du jeu, de nouvelles restrictions publicitaires et une limite sur le montant d’argent misé dans les jeux en ligne sans compétences. Une demande centrale est d’étendre la limite de 2 £ sur les terminaux de paris à cote fixe (FOBT), introduite dans les grands bookmakers il y a un an, aux services basés sur Internet. La lutte contre les FOBT a été l’un des premiers indicateurs de la pression politique croissante sur l’industrie. Dirigée par Tom Watson, alors chef adjoint du Labour, elle a pris un élan significatif lorsque la députée conservatrice Tracey Crouch a démissionné de son poste de ministre pour protester contre la lenteur des progrès.Groupe multipartiteLa prise de position sur les machines à sous en ligne a augmenté de 25% pendant le verrouillage (Photo: Bruno Vincent / Getty) M. Watson a maintenant quitté le Parlement, mais sa position de chef de file non officiel du caucus anti-jeu a été héritée par la députée travailliste Carolyn Harris, qui est populaire dans l’ensemble du spectre politique et connue comme une militante déterminée pour son précédent succès en poussant le gouvernement à payer le coût des funérailles des enfants. Elle préside le groupe parlementaire multipartite (APPG) sur les préjudices liés au jeu, avec l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith parmi les vice-présidents. Fondamentalement, l’APPG a recruté de nouveaux membres de la cohorte des conservateurs élus aux élections générales de 2019. , comme le député de North-West Durham Richard Holden et James Wild de North-West Norfolk, le mari de la ministre du Cabinet, la baronne Evans. Mme Harris est également devenue secrétaire privée parlementaire de Keir Starmer, qui, selon les députés, a contribué à faire progresser le jeu dans l’agenda politique.Les données de la Commission des jeux suggèrent que pendant le verrouillage de Covid-19, le montant d’argent misé sur les machines à sous en ligne a augmenté de 25 pour cent. Mais le nombre d’individus qui jouent régulièrement n’a pas augmenté, ce qui suggère que chaque joueur passe en moyenne plus de temps à parier. Ceux qui ont le plus augmenté leur habitude de jeu en ligne sont ceux qui, en temps normal, effectuent plusieurs visites hebdomadaires chez les bookmakers de la grande rue, ce qui suggère que les paris hors ligne ont évolué en ligne à grande échelle.Iain Duncan Smith soutient la réforme du jeu (Photo: Getty) Casino en ligne 888, basée à Gibraltar, a déclaré aux marchés boursiers qu’elle prévoyait de rapporter des bénéfices nettement plus élevés cette année car ses ventes ont bondi d’un tiers entre janvier et juin. Le cours de l’action de Paddy Power et de la société mère de Betfair, Flutter Entertainment, a chuté de près de moitié après l’imposition du verrouillage, mais il est maintenant de 35% plus élevé qu’il ne l’était au début du mois de mars, signe que les investisseurs pensent que les gains des jeux en ligne l’emporteront sur les effets de la crise économique. Matt Zarb-Cousin, un ancien assistant de Jeremy Corbyn qui dirige maintenant le groupe de pression Clean Up Gambling, a déclaré: «Ce que le jeu en ligne a fait, c’est amener les jeux de hasard les plus importants sur les plateformes les plus accessibles.» Le cadre réglementaire actuel de l’industrie a été défini dans le Gambling Act 2005, alors que les paris sur Internet avaient à peine commencé. Le débat public à l’époque était axé sur le «super-casino» controversé qui avait été proposé à Blackpool – mais certains militants affirment maintenant que cela pourrait être une évolution positive, en détournant la demande de jeux de hasard vers un cadre où elle est plus facilement réglementée.M. Holden, qui a battu Laura Pidcock du Labour dans le nord-ouest de Durham l’année dernière, m’a dit: «Tout le monde est devenu obsédé par le super-casino, sans se rendre compte que la destination physique du jeu n’était pas le problème. Le problème, c’est le casino dans votre poche, vous permettant de perdre des sommes illimitées dans le confort de votre foyer. »Scott Benton, député conservateur de Blackpool Sud, a suggéré qu’il souhaiterait un super-casino dans sa région. Il a déclaré: «Un super-casino serait un« lieu de destination »où les gens auraient l’intention d’aller, souvent pour une courte pause de plusieurs jours. Les visites dans un tel casino seraient ainsi planifiées, et moins régulières que les autres formes de jeux de hasard qui sont sujettes à la routine quotidienne. Ce serait un environnement réglementé et sûr pour les jeux d’argent, qui est actuellement très différent de la nature des jeux d’argent sur les appareils électroniques. »Chris Bruney, 25 ans, de Sheffield, s’est suicidé après avoir reçu le statut VIP d’une société de jeux d’argent qui ne l’a pas fait. vérifier si elle pouvait se le permettre Avant sa mort en avril 2017, M. Bruney a parié 119395 £ malgré que PT Entertainment n’ait pas réussi à vérifier s’il pouvait se permettre de jouer. Ses comptes, une fois finalement clôturés, ont montré qu’il était en baisse de 34 068 £. La société de jeux, qui l’avait encouragé en lui donnant 4 500 £ de bonus en espèces et 120 «tours gratuits» en tant que joueur VIP, a renoncé à sa licence de jeu et les deux sites Web qu’elle exploitait ont cessé de fonctionner. Cela signifiait qu’il a évité une amende d’au moins 3,5 millions de livres sterling à la Commission des jeux de hasard (GC). L’enquête du GC a révélé que la société n’avait «aucune considération» aux chèques de jeu problématique. La firme a déclaré qu’elle avait depuis «investi de manière significative» pour éviter que les violations ne se reproduisent. Matt Zarb-Cousin, du groupe de campagne Clean Up Gambling, a déclaré que «l’incapacité du GC à agir rapidement ou de manière suffisamment décisive a conduit à l’expiration de la licence d’exploitation avant que l’entreprise, ou les personnes impliquées, ne puissent être tenues pour responsables». que les députés du soi-disant «mur rouge» répondent peut-être aux préoccupations de leurs électeurs. M. Zarb-Cousin a déclaré: «Ce sont les électeurs du Tory Leave qui sont beaucoup plus favorables à une réforme du jeu plus stricte.» Un sondage de Survation commandé par Clean Up Gambling montre que les partisans conservateurs sont les plus susceptibles de dire qu’ils sont tout à fait d’accord avec des sentiments tels que « il devrait y avoir des limites sur le montant d’argent pouvant être misé sur un seul pari en ligne », les sortants étant plus susceptibles que les restants. dans son manifeste électoral, le parti conservateur s’est engagé à revoir la loi sur les jeux de hasard, la qualifiant de «loi analogique à l’ère numérique». Mais la mesure n’était pas contenue dans le dernier discours de la reine, suggérant qu’elle ne sera pas présentée cette année, et des sources du ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports ont suggéré qu’il n’y aurait pas de progrès immédiat – notamment en raison de l’impact perturbateur. de Covid-19 sur le département. Un membre d’arrière-ban conservateur m’a dit: «Le n ° 10 semble être d’accord avec la réforme, mais ils se demandent pourquoi maintenant – en particulier avec le Brexit et la pandémie.» «Le problème est le casino dans votre poche, vous permettant de perdre illimité Les rapports de l’APPG sur les jeux de hasard, du comité des comptes publics des Communes et du comité des seigneurs sur l’industrie des jeux de hasard appellent tous le gouvernement à proposer des réformes de grande envergure dans les mois qui suivent. Les ministres devraient répondre au cours de l’été, mais il n’y a aucune obligation pour eux de s’engager à agir.Les entreprises de jeux d’argent sont convaincues que les réglementations existantes sont suffisamment strictes pour protéger les clients vulnérables. Ils ont également déclaré qu’il était ouvert à l’idée d’un ombudsman indépendant qui aurait le pouvoir de servir de médiateur dans les plaintes – mais résisterait à toute nouvelle restriction de la publicité, telle qu’une interdiction complète de parrainer des équipes ou des événements sportifs.Michael Dugher des paris et Gaming Council a déclaré: «Nous sommes à l’origine de changements importants dans notre industrie et continuerons de le faire. Nos membres ont déjà introduit une série de mesures, y compris des périodes de réflexion sur les machines à sous, l’encouragement des limites de dépôt, la surveillance du jeu et des dépenses, la fermeture des programmes VIP aux moins de 25 ans et l’augmentation massive du financement de 100 millions de livres sterling pour la recherche, l’éducation et le traitement.

Barcelona LED Totem publicitaire 43" à écran tactile - Totem publicitaire vidéo connecté Totem tactile 43 pouces disponible en noir ou blanc. Cet écran de communication tactile Full HD améliore grandement l'expérience client. Compatible avec de très nombreuses applications au format Android (apk) disponibles sur l'Amazon AppStore. Intuitif et très polyvalent, ce dispositif d'affichage

BARCELONA LED Totem publicitaire 43" à écran tactile Blanc - BARCELONA LED Outillage ... Divers BARCELONA LED, Totem tactile 43 pouces disponible en noir ou blanc. Cet écran de communication tactile Full HD améliore grandement l' expérience client . Compatible avec de très nombreuses applications au format Android (apk) disponibles sur l'Amazon AppStore. Intuitif et très

SUPERNOVA Lampe Solaire à Mur pour Illuminer Affiches Publicitaires et Murs Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire SUPERNOVA, Applique murale à LED avec panneau solaire intégré, parfait pour décorer vos murs, monuments ou bâtiments historiques, ou encore pour éclairer vos affiches publicitaires grâce à son applique murale. Cette applique LED solaire avec panneau