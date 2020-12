Les députés conservateurs ont réalisé la plus grande rébellion du leadership de Boris Johnson après l’échec de l’offensive de charme de Zoom

Traditionnellement, les rébellions des Communes sont tracées dans les coins sombres et les couloirs obscurs de Westminster, les conspirateurs se blottissant ensemble et essayant d’éviter les whips de leur parti. Les choses sont différentes à l’ère de Covid avec la révolte contre les restrictions de coronavirus de Boris Johnson coordonnée lors de réunions Zoom et par appels téléphoniques. Le bulletin i politique a coupé le bruit Quatre-vingt-dix minutes avant qu’il ne se lève pour défendre les difficiles trottoirs post-lockdown auxquels l’Angleterre est confrontée, une quarantaine de membres du Covid Recovery Group, hostiles aux mesures, ont tenu une réunion vidéo pour mesurer la force du sentiment. . La plupart ont insisté sur le fait qu’ils restaient opposés aux plans de M. Johnson, leur résolution renforcée par son incapacité à fournir de nouvelles données sur l’impact économique de la mise de la quasi-totalité de l’Angleterre aux niveaux deux ou trois. système à plusieurs niveaux (Photo: Getty) Certains avaient été exaspérés par l’argument de Michael Gove selon lequel le NHS pourrait devenir «débordé» si les députés ne soutenaient pas les nouvelles restrictions, indiquant que les hôpitaux Nightingale restaient vides. L’un d’eux a déclaré: «Les gens étaient plus décontenancés par le ton agressif de Michael que par Boris.» D’autres étaient furieux de la suggestion du nouveau ministre de la distribution des vaccins, Nadhim Zahawi, que les pubs, les cinémas et les sites sportifs pourraient refuser des personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le virus. Lire la suite Résultat du vote par paliers: la rébellion majeure des conservateurs contre les restrictions de Covid a une chance de futurs verrouillages à mesure que les paliers passent Bien que les sceptiques du verrouillage se soient exhortés à ne pas spéculer sur la taille de la rébellion, il était convenu qu’ils devaient dépasser les 34 derniers mois a voté contre un deuxième verrouillage. «C’est simple – sans que les gens ne votent contre le gouvernement, les ministres ne changeront pas la façon dont ils décident de ces choses», a déclaré un député. L’insurrection s’est accélérée Après que M. Johnson soit apparu à la boîte d’expédition, il était clair que l’insurrection s’accélérait alors que les députés conservateurs l’interrompaient – et ont ensuite prononcé des discours condamnant les plans. Sa promesse de restrictions plus localisées à l’avenir semblait tomber dans l’oreille d’un sourd. Alors que l’alarme grandissait parmi les whips conservateurs quant à l’ampleur de l’opposition, M. Johnson a fait une rare apparition dans le salon de thé des Communes pour affirmer que ses mesures prévues étaient beaucoup moins draconiennes que les fermetures en cours en France et en Allemagne. les trois premiers députés qu’il a boutonnés lui ont dit qu’ils votaient contre ses plans. Peu de temps après, ce fut au tour du premier ministre de s’adresser à Zoom pour tenter de ramener ses détracteurs dans un discours de dernière minute à ses députés mutins. À 19 h 15, il est devenu clair qu’il avait perdu son souffle.