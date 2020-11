Les députés conservateurs exhortent le Premier ministre à restaurer «  l’intégrité  » après le départ de Cummings

Les députés conservateurs ont exhorté Boris Johnson à restaurer «le respect, l’intégrité et la confiance» entre Downing Street et les députés d’arrière-ban après le départ de Dominic Cummings. Les députés conservateurs de l’arrière-ban ont déclaré que les relations entre le cabinet et Cummings s’étaient effilochées ces derniers mois, l’accusant de «dominer» sur certaines questions avec un «style de confrontation». Bernard Jenkin a déclaré qu’il était temps de restaurer «le respect, l’intégrité et la confiance» qui, selon lui, avaient «fait défaut ces derniers mois». «Pas étonné» «Je ne suis pas surpris que cela se termine ainsi, « Aucun Premier ministre ne peut se permettre qu’un seul conseiller devienne une histoire courante, dominant les communications de son gouvernement et évincant les messages appropriés que le gouvernement veut transmettre. » Personne n’est indispensable. »L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré que les députés d’arrière-ban conservateurs estimaient qu’ils n’étaient pas« écoutés »alors que Cummings occupait son rôle de conseiller principal.« Toute l’attitude envers le Parlement a été poussée, a été mise de côté, et de même, elle est », a déclaré M. Davis samedi. L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a exhorté Boris Johnson à reconstruire la relation de Downing Street avec les députés d’arrière-ban conservateurs. (Getty) « Maintenant, toutes ces choses doivent être corrigées. » Le Premier ministre a besoin d’un bon chef de cabinet – il a besoin de quelqu’un qui sera extrêmement efficace, mais pas férocement politique, et c’est une combinaison difficile. » BBC Breakfast: «Je ne suis probablement pas la bonne personne à poser des questions sur l’intériorité de style byzantin de Downing Street, mais, je pense en substance, M. Cummings a un style très conflictuel.» Il a un style très centralisateur, et , alors qu’il y a des choses sur lesquelles il a raison, un affrontement avec d’autres personnes s’est finalement retourné contre lui, dit-on. »M. Davis a également déclaré que la sortie de M. Cummings de Downing Street tenant une boîte en carton était« entièrement délibérée »car il voulait partir L’ancienne secrétaire à l’Environnement, Theresa Villiers, a également salué le départ de Cummings comme une chance pour un «nouveau départ» entre le gouvernement et les députés d’arrière-ban. «Je pense que ces changements sont une opportunité pour un nouveau départ, pour permettre au Premier Ministre de construire des ponts avec moi des députés d’arrière-ban qui sont devenus inquiets de la direction que le gouvernement a prise ces derniers mois », a-t-elle déclaré à BBC News.« Il ne fait aucun doute que Dominic Cummings et Lee Cain ont été assez dédaigneux à l’égard des députés d’arrière-ban et, à certaines occasions, des ministres et les secrétaires d’État également, et je ne pense pas que cela ait été utile. »Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a minimisé les informations faisant état d’une« dispute »entre Cummings et le Premier ministre – insistant sur le fait qu’il partait parce que le programme de tests de masse et le Brexit étaient « À court terme maintenant ». Il a déclaré à Sky News: « Il nous manquera, mais encore une fois, nous entrons dans une phase différente. » Le député principal Sir Roger Gale a déclaré que Downing Street devrait « concentrer tous ses efforts sur la pandémie et sur la fin du Brexit ».« Franchement, c’est une distraction qui ne peut et ne doit pas avoir lieu, et le Premier ministre doit la maîtriser », a-t-il déclaré. Association de presse

