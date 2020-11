Les dépenses publiques britanniques consacrées à la crise de Covid-19 deviendront «  insoutenables  » avec des augmentations d’impôts en cours

Les dépenses publiques britanniques à la suite de la crise des coronavirus finiront par devenir «insoutenables» et les impôts devront augmenter dans les années à venir pour équilibrer les comptes, a averti un économiste de premier plan. Paul Johnson, le directeur du groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que des mesures ne devaient pas être prises immédiatement, mais que le gouvernement devait définir une «voie claire» pour la réparation des finances publiques. À la tête de l’annonce de l’examen des dépenses d’un an du chancelier Rishi Sunak mercredi, M. Johnson a présenté une image désastreuse des finances du Royaume-Uni. Récession profonde S’adressant à Andrew Marr de la BBC, il a déclaré que le pays avait connu «une énorme réduction de la production économique au premier semestre de cette année», qui était «probablement la plus importante de l’histoire enregistrée», et faisait face à «l’une des plus profondes récessions à ce jour. J’ai peur dans l’histoire ». M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était sur la bonne voie pour emprunter environ 350 milliards de livres sterling cette année, ce qui, en pourcentage du revenu national, est plus qu’à tout autre moment que les Première et Seconde Guerres mondiales. «Nous pensions que ce que nous avons vu lors de la crise financière était énorme, mais c’est beaucoup, beaucoup plus important», a-t-il déclaré. Alors qu’il a déclaré que le gouvernement avait raison de soutenir l’économie maintenant, il a ajouté: «Si nous continuons avec le genre de niveaux de dépenses et d’impôts que nous avons actuellement avec une économie plus petite à moyen terme, alors non seulement les emprunts seront élevés, mais la dette augmentera et cela deviendra insoutenable à un moment donné. «Donc, finalement, oui, nous allons devoir freiner et avoir une sorte de compression budgétaire, ce qui signifiera probablement à un moment donné, des augmentations d’impôts. Le Premier ministre Boris Johnson laisse le numéro 10 (Photo: Getty) M. Johnson a déclaré que le gouvernement «n’aurait pas besoin de faire grand-chose du tout cette année et probablement la prochaine». «Nous examinons probablement les années intermédiaires des années 2020, mais nous avons besoin d’une voie claire pour y parvenir», a-t-il déclaré. «Le grand jugement – et il est terriblement difficile – est de savoir quand commencer à agir.» À court terme, M. Johnson a déclaré que «donner aux gens l’impression que cela va se produire dans les prochains mois ou peut-être même l’année prochaine pourrait être exactement le mauvais signal». Impact du Brexit Sur le Brexit, il a déclaré que si un accord commercial est convenu ou pas avec l’UE, la fin de la période de transition aurait probablement un impact négatif sur la croissance britannique. « Même le meilleur accord que nous sommes susceptibles de conclure pour le moment aurait été considéré comme l’un des Brexits les plus difficiles à imaginer il y a trois ou quatre ans lorsque nous avons commencé à examiner cela », a-t-il déclaré. « Ce genre d’accord en résultera. , au mieux, dans une économie en croissance moins rapide qu’elle ne l’aurait fait autrement. »Il a ajouté:« Il vaut la peine de dire que, en particulier dans le contexte du coronavirus, il y a une telle incertitude quant à l’impact qui va être, et en particulier l’impact à court terme. »

