Les dentistes sont-ils ouverts en lock-out? Que signifient les nouvelles règles Covid sur la fermeture d’entreprises pour les soins dentaires

L’Angleterre est retournée en lock-out en novembre, les magasins et les lieux étant contraints de fermer et une interdiction quasi totale de socialiser, on a dit aux gens de ne quitter leur domicile que pour des raisons essentielles, comme le travail, l’éducation ou pour acheter de la nourriture. chez le dentiste comme un voyage indispensable? Voici ce que disent les directives du gouvernement: i newsletter dernières nouvelles et analysesPuis-je aller chez le dentiste pendant le verrouillage? Le gouvernement dit que le NHS et les services médicaux comme les médecins généralistes et les dentistes resteront ouverts et que vous pourrez leur rendre visite pour des rendez-vous. sont en mesure de rester ouverts pour les rendez-vous de routine et d’urgence. Les dentistes sont autorisés à rester ouverts pour les rendez-vous d’urgence et de routine, le gouvernement a confirmé (Photo: PA) «Nous aidons le NHS à effectuer en toute sécurité des services urgents et non urgents et il est vital que quiconque pense avoir besoin de tout type de soins médicaux se présente et demande de l’aide », indique le site Web du gouvernement. Si vous avez déjà un rendez-vous chez le dentiste pendant le verrouillage, vous devez appeler pour vous assurer qu’il peut toujours continuer. L’Association britannique de dentisterie privée a tweeté: «Malgré un verrouillage imminent, les cabinets privés resteront ouverts.» Il est sûr et essentiel de se rendre chez le dentiste. Nous restons ouverts à tous, tant pour les traitements de routine que pour les traitements d’urgence. »Règles de verrouillage Le deuxième verrouillage de l’Angleterre a commencé à 12 h 01 le jeudi 5 novembre et se terminera à 12 h 01 le jeudi 2 décembre. Pubs, bars, restaurants, commerces non essentiels , les lieux de divertissement et les gymnases ont reçu l’ordre de fermer, et les gens ont dit de rester chez eux à moins d’avoir une raison essentielle de partir.Boris Johnson a annoncé les nouvelles mesures de verrouillage samedi soir (Photo: Getty) En vertu des dernières règles de verrouillage, les gens sont autorisés à l’extérieur pour faire de l’exercice et se rendre au travail s’ils ne peuvent pas travailler de chez eux Contrairement à la dernière fois, les écoles, les collèges et les universités restent également ouverts.Les gens sont également autorisés à rencontrer une personne d’un autre ménage et à s’asseoir avec eux dans un parc aussi longtemps que ils suivent les directives de distanciation sociale. Les enfants en-dessous de l’âge scolaire ne comptent pas dans la limite de deux personnes si vous rencontrez quelqu’un d’un autre ménage.

VaperzCloud Dripper Asgard Mini RDA - VaperzCloud Couleur : Smoked Out - Smoked Out Un design parfait VaperzCloud est une nouvelle fois très inspirée lorsqu'il s'agit de design. Les finitions du Asgard mini RDA sont impeccables. Le nom "Asgard" est gravé sur l'atomiseur en acier inoxydable pour un rendu très qualitatif et moderne. VaperzCloud a décidé d'aller encore plus loin pour rendre son

VaperzCloud Dripper Asgard Mini RDA - VaperzCloud Couleur : Iced Out - Iced Out Un design parfait VaperzCloud est une nouvelle fois très inspirée lorsqu'il s'agit de design. Les finitions du Asgard mini RDA sont impeccables. Le nom "Asgard" est gravé sur l'atomiseur en acier inoxydable pour un rendu très qualitatif et moderne. VaperzCloud a décidé d'aller encore plus loin pour rendre son

Dbodhi Etagère ouverte tuareg design bois recyclé et métal Etagère Tuareg ouverte Imaginée par D-Bodhi, cette étagère ouverte Tuareg possède des lignes modernes et épurées. Son cadre et ses pieds sont en métal noir. Quant aux 4 plateaux, ils sont en bois recyclé. Le mariage des matériaux est très réussi car le bois donne de la chaleur, de l’authenticité alors que le

Innothera Actys 20 Bas Auto-Fixants Pieds Ouverts Classe 2 Normal Taille 2 Blanc Les Bas Auto-Fixants Innothera bénéficient d'un système AUTOFIX (antiglisse). Ils sont constitués de silicone enduction type 2 bandes sur une large dentelle (7cm) et améliorent le maintien de ce bas cuisse. Elastique en 2 sens, à compression veineuse dégressive, pied ouvert, pointe et talon renforcés, couture

Pandora Bague ouverte Cœur Poli Montrez au monde entier que votre cœur est ouvert aux nouvelles opportunités avec cette bague ouverte Cœur Poli en argent 925/1000e. À première vue, cette bague pourrait sembler simple mais avec son design asymétrique, son cœur poli sur une extrémité et sa pierre scintillante sur l'autre, elle nous prouve

Innothera Actys 20 Bas Auto-Fixants Pieds Ouverts Classe 2 Court Taille 1 Beige Les Bas Auto-Fixants Innothera bénéficient d'un système AUTOFIX (antiglisse). Ils sont constitués de silicone enduction type 2 bandes sur une large dentelle (7cm) et améliorent le maintien de ce bas cuisse. Elastique en 2 sens, à compression veineuse dégressive, pied ouvert, pointe et talon renforcés, couture