Les demandes reconventionnelles d’Apple contre Epic Games limitées par un juge

Selon Foss Patents, un juge fédéral a rejeté jeudi certaines des demandes reconventionnelles qui Apple avait déposé une plainte contre Epic Games dans le cadre d’un procès antitrust alors que la bataille juridique entre le géant de la technologie et le développeur Fortnite se poursuivait. Pour ceux qui n’ont pas prêté attention, Fortnite a été expulsé de l’App Store en août après qu’Epic ait offert une nouvelle version mise à jour du jeu populaire qui comprenait la propre plate-forme de paiement d’Epic permettant à ceux qui ont téléchargé le jeu depuis la boutique d’applications iOS d’Apple de contourner Le système de paiement intégré d’Apple lors de la réalisation d’achats via l’application d’articles tels que les V-bucks d’Epic.

Les demandes reconventionnelles d’Apple ont été réduites par la juge Yvonne Gonzalez Rogers



Contourner la plate-forme de paiement App Store d’Apple permet à Epic d’effectuer des transactions in-app avec ses clients sans payer à Apple la réduction de 30% que ce dernier prend sur les transactions effectuées via l’App Store. En conséquence, Epic offre une réduction permanente de 20% sur ses cartes-cadeaux V-bucks aux utilisateurs de Fortnite effectuant l’achat via la propre plate-forme de paiement d’Epic plutôt que celle d’Apple.

Fortnite a été retiré de l’App Store d’Apple en août

Alors qu’Epic tentait de dépeindre Apple comme un monopole dans le procès, Apple décrivait Epic comme une entreprise ingrate qui devait à Apple une dette de gratitude pour avoir utilisé l’aide d’Apple pour obtenir 130 millions de téléchargements de Fortnite dans 174 pays. Apple dit que grâce à sa liste App Store et à la promotion infatigable de la société de technologie au nom du jeu, Fortnite a encaissé 500 millions de dollars pour Epic. Bien qu’il ait perdu son compte de développeur iOS en août, Epic gagne toujours de l’argent grâce aux achats intégrés sur iOS selon Apple.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers du tribunal de district américain du district nord de la Californie a accordé à Epic une requête en jugement hier sur toutes les demandes reconventionnelles déposées contre Epic par Apple, à l’exception de celles liées aux réclamations pour rupture de contrat. La juge avait déclaré au début du procès qu’elle ne croyait pas qu’Apple réussirait certaines de ses revendications. De son côté, Epic a déclaré que si elle perd le procès antitrust, elle sera jugée responsable de la rupture de contrat. Selon le juge, en dehors de la rupture de contrat, Apple n’a pas pu démontrer qu’Epic avait commis des actions injustifiées.

Les deux côtés ont coupé rapidement et lâche avec les commentaires. Quand Apple a accusé Epic de lui avoir volé de l’argent, le développeur a répondu en disant qu’il «ne pouvait pas et ne« volait »pas le produit de la vente de ses propres efforts créatifs». Le mois dernier, Apple a déclaré dans un dossier que « En termes simples, Epic vole de l’argent à Apple. Le vol est un crime, et la » conversion « est son analogue de droit civil. La victime de vol a toujours eu le droit de poursuivre pour conversion en récupérer sa propriété auprès du voleur – quel que soit le moyen technique par lequel la conversion est effectuée. Et si Epic contournait le PAI pour canaliser des fonds comprenant les revenus et les commissions d’Apple dans les coffres d’Epic, une réclamation de conversion peut être – et a été – correctement plaidée . «

Le principal point juridique d’Epic est que le développeur ne devrait pas avoir à adhérer à l’accord qu’il a signé avec Apple concernant la liste de l’App Store de Fortnite. C’est parce qu’il prétend que ces conditions ne peuvent pas être appliquées en vertu des lois antitrust. En août, le juge a déclaré que l’affaire pouvait aller dans les deux sens. Elle a déclaré que ces perspectives restent les mêmes même après le rejet de la plupart des demandes reconventionnelles d’Apple.

Le mois dernier, nous avons souligné qu’Apple et Epic s’accusaient mutuellement de profiter du travail acharné de l’autre sans effectuer de paiement. Apple dit qu’Epic utilise la liste de l’App Store de Fortnite sans payer à Apple sa réduction de 30% pour ce privilège. Epic dit que « les affirmations répétées de vol d’Apple se résument à l’affirmation extraordinaire que la collecte des paiements d’Epic par les joueurs du jeu d’Epic, créée à partir du travail des artistes, concepteurs et ingénieurs d’Epic, prend quelque chose qui appartient à Apple. »

L’audience s’est déroulée via Zoom.