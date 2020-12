Les défis logistiques liés à la distribution et à l’administration du premier Covid jab du Royaume-Uni, expliqués

Le premier vaccin pour protéger les personnes contre le coronavirus sera déployé à partir de la semaine prochaine pour les plus vulnérables.Bien qu’arriver à ce stade quelques mois seulement après le début de la pandémie n’était pas une mince affaire, d’autres défis attendent l’administration du vaccin développé par le médicament américain. Le géant Pfizer et la société allemande BioNTech.La newsletter i dernières nouvelles et analysesLes principaux problèmes sont centrés sur le fait que le vaccin doit être conservé à des températures extrêmement froides, ce qui présente des obstacles pour la distribution et l’administration. Le Premier ministre Boris Johnson a admis que le vaccin présentait «d’immenses défis logistiques». En savoir plus Avez-vous besoin du vaccin si vous avez déjà eu Covid? Ce que nous savons sur l’immunité, et si vous avez besoin d’un test, les premières doses de température du vaccin seront transportées de l’usine de fabrication en Belgique au Royaume-Uni par avion. Pfizer aurait conçu des conteneurs de type valise équipés de trackers de température et de GPS pour l’expédition.Lorsque les doses arrivent au Royaume-Uni, après des contrôles de qualité, elles doivent être stockées à des températures ultra-froides comprises entre -70 ° C et -80 ° C jusqu’à peu de temps. avant qu’ils ne soient distribués pour être administrés aux patients. Les doses devront être conservées dans des congélateurs dans les hôpitaux, voire chez les grossistes. Il est peu probable que la plupart des cabinets de médecins généralistes disposent des installations nécessaires pour stocker le vaccin sur place, mais une fois que les doses sortent pour décongeler, elles peuvent être conservées à des températures normales de réfrigérateur comprises entre 2 ° C et 8 ° C et rester stables pendant cinq jours. Ils peuvent également être transportés à cette température. Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint, a déclaré aux médias jeudi matin qu’il y avait des règles sur le nombre de fois que les doses peuvent être prises dans et hors des réfrigérateurs.Une mauvaise manipulation pourrait signifier que le vaccin n’est pas viable à administrer aux patients. . Il existe une liste de priorités pour ceux qui recevront le vaccin en premier (Photo: Reuters) Lots Le vaccin Pfizer-BioNTech est livré dans un lot minimum de 975 doses, qui ne peuvent pas être facilement fractionnés. Bien que ce ne soit pas un problème pour un centre de vaccination ou des centres hospitaliers, ce lot contiendrait trop de doses pour une maison de soins, qui n’aura que des dizaines de patients. Tout le monde a besoin de deux doses pour être complètement immunisé, mais elles doivent être administrées avec un intervalle de temps entre les deux, et des centaines de doses risquent toujours d’être gaspillées. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé n’a pas encore autorisé le fractionnement des lots.Pfizer et BioNTech affirment que le vaccin peut être envoyé dans les maisons de retraite tant qu’il ne voyage pas plus de six heures après sa sortie de l’entrepôt frigorifique et qu’il est ensuite placé dans un réfrigérateur normal entre 2 ° C et 8 ° C. Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a publié une liste des populations prioritaires pour les vaccins, les résidents des centres de soins étant tout en haut. M. Johnson a déclaré qu’il faudrait « quelques mois avant que tous les plus vulnérables ne soient protégés ». Transport Les exigences de basse température signifient que le vaccin ne peut être déplacé que quelques fois, environ quatre, selon les rapports. L’Association de la presse dit qu’il faut trois étapes pour acheminer les flacons vers les centres de stockage à travers la Grande-Bretagne, ce qui signifie que le déménagement final devra avoir lieu juste avant que le vaccin ne soit administré à un patient. Les gens devront probablement se rendre dans un centre de vaccination pour y être. immunisés, selon le Dr Frank Atherton, médecin-chef du Pays de Galles. Les premières personnes à recevoir le vaccin de 50 centres hospitaliers la semaine prochaine seront les personnes âgées de 80 ans et plus, le personnel des maisons de soins et d’autres personnes identifiées par le JCVI qui peuvent déjà avoir un rendez-vous à l’hôpital. centres et ensuite, espérons-le, les foyers de soins. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, mais le pays ne recevra pas la commande complète de sitôt. Il faudra probablement des mois avant que les personnes les plus vulnérables ne soient complètement vaccinées. La semaine prochaine, 800 000 doses arriveront, ce qui suffit pour 400 000 personnes. D’ici la fin de l’année, le Royaume-Uni devrait avoir cinq millions de doses, mais le gros de la commande ne viendra que l’année prochaine. Rapports supplémentaires par l’AP