Les défenses contre les inondations endommagées ne seront pas réparées à temps pour les tempêtes de cet hiver

Une défense contre les inondations endommagée sur cinq ne sera pas réparée à temps pour le temps orageux de cet hiver, a averti le National Audit Office (NAO). Les tempêtes brutales de l’hiver dernier, notamment les tempêtes Dennis et Ciara, ont provoqué des inondations dévastatrices dans tout le pays. Le temps sauvage a également endommagé plus de 600 défenses contre les inondations en Angleterre, mettant 189 000 maisons en danger d’inondations futures. Le gouvernement a accordé à l’Agence pour l’environnement un financement supplémentaire de 120 millions de livres sterling pour réparer les dégâts, mais l’Agence n’achèvera que 80% des travaux avant la fin de cette année. Il devra recourir à des mesures d’urgence telles que des pompes et des barrières temporaires contre les inondations pour garantir la protection de milliers de maisons, selon le rapport du NAO. Des défenses temporaires contre les inondations pourraient être nécessaires pour protéger les maisons cet hiver, à mesure que les défenses existantes sont réparées (Photo: Joe Giddens / PA Wire) Cibles mobiles L’EA fait face à une bataille difficile pour améliorer la protection contre les inondations des maisons en Angleterre. Il est en bonne voie pour atteindre son objectif de mieux protéger 300000 maisons supplémentaires contre les inondations d’ici mars 2021, mais ces progrès seront au moins partiellement compensés par le fait que les maisons deviendront nouvellement vulnérables au risque d’inondation. Les nouveaux développements immobiliers, l’avancée du changement climatique et le vieillissement des barrières anti-inondations sont tous des facteurs qui peuvent amener les maisons à entrer soudainement dans une catégorie de «risque d’inondation». Plus tôt cette année, la tempête Dennis et la tempête Ciara ont provoqué des inondations généralisées (Photo: Danny Lawson / PA Wire) Il est également de plus en plus coûteux de retenir les eaux. Les recherches de l’Agence pour l’environnement suggèrent que le coût de l’entretien et de la réparation des défenses contre les inondations pourrait augmenter jusqu’à 70 pour cent dans les années à venir en raison du changement climatique. «Les inondations et l’érosion côtière mettent en danger des vies, des moyens de subsistance et le bien-être des populations. À mesure que notre climat continue de changer et que les phénomènes météorologiques violents deviennent de plus en plus courants, les inondations toucheront davantage de personnes », a averti Gareth Davies, chef du NAO. «Bien qu’EA soit sur la bonne voie pour mieux protéger 300 000 maisons contre les inondations d’ici 2021, il n’y a toujours pas de mesure globale pour montrer que le risque d’inondation en Angleterre a diminué.» Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré qu’elle avait une stratégie pour «renforcer la résilience de millions de foyers et d’entreprises supplémentaires» dans les années à venir. «L’urgence climatique est sur nous et, comme l’hiver dernier l’a montré, nous en ressentons déjà les effets avec des conditions météorologiques plus extrêmes et des précipitations plus abondantes», ont-ils déclaré.