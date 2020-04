Les décorations de Noël 2020 Pixar Hallmark arrivent / Film

Chaque fois que Hallmark sort sa gamme d’ornements pour la nouvelle année, il y en a une pléthore inspirée par les films de Pixar Animation. Cette année ne fait pas exception car les ornements incluent des personnages de Inside Out, Finding Nemo, The Incredibles 2, WALL-E, Toy Story, Monsters Inc.et l’un des œufs de Pâques récurrents de tous les films Pixars. Découvrez le nouvel assemblage de décorations de Noël Pixar Hallmark 2020 ci-dessous.

Décorations de Noël 2020 Pixar Hallmark





Histoire de jouet

Buzz Lightyear et Woody sont l’un des duos à l’écran les plus appréciés de Disney. Ils ont été immortalisés dans d’innombrables pièces de marchandise, et ils ont reçu plusieurs ornements commémoratifs au fil des ans. Cette année, ils obtiennent un autre ornement qui les présente comme étant les meilleurs amis. Cela pourrait provenir de n’importe quel film de Toy Story, mais celui-ci est spécifiquement pour le 25e anniversaire du film original de 1995.

Le camion de livraison Pizza Planet est immédiatement reconnaissable et rejoint la gamme d’ornements Hallmark Keepsaek du premier film Toy Story. Vous pouvez le repérer dans chaque film Pixar, mais pas toujours dans ce style exact. Maintenant, vous pouvez le cacher comme un œuf de Pâques sur votre arbre de Noël pour que tous vos amis le trouvent.

Buzz et Woody arrivent 3 octobre, mais le camion Pizza Planet arrive plus tôt 11 juillet.

WALL-E

Il y a eu plusieurs ornements WALL-E différents au fil des ans, mais c’est le premier qui absorbe la puissance du soleil pour s’assurer qu’il est à la puissance maximale. Malheureusement, il n’est pas vraiment alimenté par l’énergie solaire, et il ne fait pas le son de démarrage d’Apple qu’il fait dans le film, mais c’est toujours un ornement merveilleux. WALL-E sent le soleil commencer 11 juillet.

À l’envers

Jusqu’à présent, Joy, Sadness et Bing Bong ont été traités avec l’ornement Hallmark, mais le reste des émotions de À l’envers n’a pas été aussi chanceux. Mais cette année, Anger rejoint le gang avec une tête brûlante et il s’allume même pour faire briller le feu. Laissez la colère faire rage 11 juillet.

En avant

Le dernier film de Pixar n’a pas eu beaucoup de temps pour ruminer dans les salles, mais vous pouvez le trouver disponible pour diffuser sur Disney + dès maintenant à la place. Heureusement, le film sera ajouté aux festivités de Noël cette année avec l’adolescent elfe Ian Lightfoot obtenant sa propre décoration. Il tient le bâton de sorcier de son père et jette un sort, mais malheureusement, la gemme Phoenix ne s’allume pas. Avec un peu de chance, le frère de Ian, Barley, recevra également une parure à un moment donné. Il sera disponible à partir de 3 octobre.

Le monde de nemo

Les moulages de poissons de Finding Nemo sont partout dans les arbres de Noël depuis des années, mais les tortues de mer fraîches n’ont pas été si importantes. Heureusement, le radical Crush peut commencer à refroidir sur votre arbre plus tard cette année, et il n’aura même pas besoin de monter un courant pour y arriver. Snap la tortue à partir de 3 octobre.

Les Indestructibles 2

Créer un peu de chaos dans votre arbre de Noël cette année sera Jack-Jack, le plus jeune membre de la famille des Indestructibles, qui se mettra dans le pétrin avec un raton laveur. Je suppose que c’est mieux qu’un véritable raton laveur dans votre arbre, ce qui n’est pas hors de portée si vous obtenez un vrai pin cette année. Obtenez Jack-Jack et le raton laveur à partir de 3 octobre.

Monsters Inc.

Enfin, l’adorable Boo de Monsters Inc. apportera de la gentillesse à votre Noël, et elle a aussi son petit jouet monstre en peluche avec elle. Boo a déjà été libérée sous sa forme de costume de monstre avec Sully, mais maintenant elle est juste son joli moi ici. Vous pouvez récupérer Boo à partir de 11 juillet.

Articles sympas du Web: