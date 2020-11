Les déclarations prétendument trompeuses de Tim Cook pourraient coûter de l’argent à Apple

Vous vous souviendrez peut-être qu’en août 2018, Apple est devenu le première société américaine cotée en bourse à atteindre une valorisation d’un billion de dollars. Le titre a continué de se rassembler jusqu’au 2 janvier 2019 lorsque Apple a réduit ses prévisions de revenus pour son premier trimestre fiscal de 2019, passant de 89 à 93 milliards de dollars à 84 milliards de dollars. Un certain nombre de facteurs étaient à blâmer pour le déficit, y compris la conversion des devises; comme le dollar était plus fort que le yuan chinois, les ventes d’iPhone en Chine ont apporté moins de dollars dans les coffres d’Apple, empêchant l’entreprise d’atteindre ou de dépasser ses prévisions pour le trimestre.

Wall Street n’aime pas les surprises et en ce qui concerne les analystes d’Apple, c’était un gros problème. En fait, c’était la première fois qu’Apple réduisait ses prévisions de revenus depuis le dévoilement de l’iPhone OG en janvier 2007. Selon Reuters, cette semaine, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers, le même juge présidant la bataille judiciaire entre Apple et Epic Games, a statué qu’un fonds de pension britannique peut poursuivre Apple dans le cadre d’un recours collectif lors d’une conférence téléphonique organisée par Apple en novembre. 2, 2018. Alors que le PDG Tim Cook a déclaré lors de cet événement de presse qu’Apple faisait face à une pression commerciale sur certains marchés émergents, le directeur général d’Apple a déclaré que « je ne placerais pas la Chine dans cette catégorie ». Mais quelques jours plus tard, Cook a dit aux fournisseurs d’Apple de réduire la production en raison de la baisse de la demande de la Chine; le 2 janvier, la société a réduit ses prévisions de revenus trimestriels de 9 milliards de dollars. Le lendemain, les actions d’Apple ont plongé de 10%, effaçant 74 milliards de dollars de valeur marchande de l’action.

Voir aussi Une troisième version du magnifique LG Velvet est en route avec des vitesses 5G et un prix inférieur Apple fait l’objet d’un procès lié aux propos tenus par Tim Cook en 2018

Dans sa décision de 23 pages publiée mercredi, la juge Rogers a déclaré que les actionnaires d’Apple ont allégué que la déclaration de Cook selon laquelle Apple ressentait la «pression des ventes» dans certains marchés émergents (mais pas en Chine) était «fausse et trompeuse». Elle a ajouté qu’il semblait incroyable pour Cook de ne pas voir les « signes inquiétants » en Chine que l’entreprise elle-même avait repérés. Le juge a ajouté que cela «mettait à l’épreuve la crédulité» de croire que Cook n’était pas au courant des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et de leur impact sur Apple. Rogers a également déclaré que les plaignants étaient parvenus à la conclusion que Cook savait qu’il y avait des risques concernant la Chine lorsqu’il a parlé lors de l’appel des analystes. Et selon le juge, les plaignants sont parvenus à la conclusion «que Cook n’a pas agi de manière innocente ou par simple négligence». Le juge Rogers a également rejeté les allégations liées à la demande de téléphones Apple 2018 comme le iPhone XS et le iPhone XS Max.

Les plaignants sont dirigés par le Norfolk County Council en tant qu’autorité administrative du Norfolk Pension Fund, situé à Norwich, en Angleterre. La poursuite est déposée devant la US District Court, Northern District of California.