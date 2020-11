Les décès par coronavirus «  atteindront 500 par jour  » en Angleterre jusqu’à ce que de nouvelles mesures entrent en vigueur

Une augmentation du nombre de décès à environ 500 par jour au cours des trois prochaines semaines est inévitable jusqu’à ce que nous commencions à voir les nouvelles mesures entrer en vigueur, selon des scientifiques qui ont déclaré que le retard était la conséquence d’attendre d’être certains avant d’agir. Le gouvernement utilisera les quatre prochaines semaines pour mettre le pays dans une meilleure position pour faire face à l’augmentation inévitable des cas de coronavirus au cours de l’hiver. Parmi les mesures figurent l’intégration du système NHS Track and Trace pour garantir que les personnes sont rapidement diagnostiquées et leurs contrats efficacement tracés et mis en quarantaine, et l’amélioration de l’environnement physique et social sur les lieux de travail, les écoles et les universités – par exemple, en augmentant la ventilation, en espaçant les personnes. autant que possible et en aidant autant de personnes que possible à travailler à distance.Le directeur médical du NHS, le professeur Stephen Powis, a déclaré que le service de santé avait beaucoup appris depuis le début de la pandémie et avait profité de l’été pour se préparer davantage tout en redémarrant les services qui ont été perturbés par la première vague de covid.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Lire la suite La salle de tremblement de Boris Johnson lors du deuxième verrouillage s’est évaporée après la fuite du plan Il a déclaré: le NHS. Nous comprenons mieux le type d’oxygénothérapie dont les patients ont besoin et les meilleurs moyens de s’en occuper pour favoriser leur rétablissement. Les taux de survie à 14 jours en soins intensifs sont passés de 72% à 85% depuis le début de la pandémie. »Il a également déclaré que trois des Nightingales dans le nord de l’Angleterre étaient prêts à se mobiliser, Manchester prenant ses premiers patients cette semaine. Le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute de l’Université d’Oxford, a déclaré: «Personne ne peut être satisfait d’un nouveau verrouillage. Une analyse du nombre d’infections et de décès par covid19, je l’espère, peut aider les gens à comprendre ce qui se passe et à quoi s’attendre. Le suivi et la trace ont échoué. Il n’y a aucune preuve que l’expérience de verrouillage local ait courbé la courbe assez rapidement, les infections augmentent avec un temps de doublement compris entre 2 et 3 semaines. De nouveaux médicaments, des tests à haut débit et le vaccin sont en route, mais nous devons d’abord passer cet hiver. «Je suis très triste de dire que, sur la base de ces chiffres, nous devrions nous attendre et ne pas être surpris de voir une augmentation à environ 500 décès par jour au cours des trois prochaines semaines, jusqu’à ce que nous commencions à voir les nouvelles mesures entrer en vigueur. Cela a été la conséquence du désir humain «d’attendre d’être certain» avant d’agir. «Si nous n’apportons aucun changement pendant une autre période de doublement (environ deux semaines), alors vers Noël, nous ne serions pas en mesure d’arrêter 1000 décès ou plus chaque fois. journée. Le premier ministre a annoncé un verrouillage, pourvu que nous le suivions, nous éviterons ces chiffres affreux en décembre. »Des patinoires apparaissent partout au pays pendant l’hiver. (Photo: Noam Galai / Getty Images) Patinoires Boris Johnson a été averti par les assistants du numéro 10 que des plans avaient été faits pour utiliser des patinoires comme morgues d’urgence alors que le Cabinet débattait d’un autre verrouillage, selon des rapports au cours du week-end. plus tôt dans l’année, lorsque les ministres ont appris que les principaux parcs étaient en attente d’être utilisés de la même manière pendant la première vague de la pandémie de coronavirus. Des centaines de patinoires temporaires sont installées pendant l’hiver, mais la nouvelle d’une utilisation supplémentaire inattendue pour elles a apparemment contribué à sceller la décision du Premier ministre de mettre toute l’Angleterre sous clé à partir de cette semaine.Michael Gove a déclaré à Sky News les conséquences morales et médicales d’un échec. verrouiller aurait été «impossible à accepter» et signifierait «plus de douleur et plus de mort». Le Cabinet a reçu des données saisissantes selon lesquelles le NHS serait débordé avant Noël si le taux d’infections à coronavirus devait continuer à augmenter. Parlant de la réunion, un fonctionnaire a déclaré: «J’aurais pu pleurer – c’était tellement horrible.» En savoir plus Dernier coronavirus: l’application NHS Test and Trace n’a pas réussi à dire aux gens de s’auto-isoler en raison d’une erreur de paramétrage. Ils ont ajouté: «Le PM a reçu des faits concrets sur de vraies personnes dans des lits d’hôpital, et le débat était effectivement terminé. On lui a dit combien d’hospitalisations étaient déjà intégrées aux projections en raison de la forte augmentation des infections. »Les ministres ont appris que, sur la trajectoire actuelle du virus, le NHS dépassera sa capacité de lit fixe et d’appoint au cours de la première semaine de Décembre. Cette capacité de pointe inclurait les hôpitaux Nightingale, les ressources réaffectées et l’annulation d’autres chirurgies électives. Et il y avait des plans pour stocker les cadavres dans les patinoires municipales si les mortuaires des hôpitaux se remplissaient.Le « temps de doublement » du sud-est pour le virus est maintenant plus rapide que le nord-ouest, et les East Midlands et West Midlands ont les temps de doublement les plus rapides du pays, ont également été informés les ministres. Alors que la prévalence est pire dans certaines parties du nord, le nombre R est supérieur à 1 dans tout le Royaume-Uni, ce qui signifie que les cas de Covid-19 continueront d’augmenter à moins que des mesures ne soient prises.Un vaccin contre le coronavirus pourrait être avec nous au début de l’année prochaine, selon les scientifiques (Photo : Reuters / Kim Hong-Ji) Appel à la démissionPendant ce temps, le chef du groupe de travail britannique sur les vaccins est confronté à des appels à la démission après avoir divulgué des documents gouvernementaux «officiels sensibles» lors d’une conférence à 200 $ par tête en Amérique la semaine dernière. est marié au secrétaire financier au Trésor Jesse Norman, a passé une heure à expliquer la stratégie du gouvernement à un «webinaire et événement de réseautage de premier ordre» pour les femmes du capital-investissement organisé par une société du Massachusetts. Il est entendu que les ministres n’ont pas signé sa comparution.Selon une vidéo de l’événement, elle a montré aux financiers une liste détaillée des vaccins que le gouvernement britannique surveille de près et pourrait plus tard investir dans le Sunday Times. Elle a été nommée à ce poste par Boris Johnson en mai alors qu’elle n’avait aucune expertise en matière de vaccins et rend compte directement à lui. Mme Bingham a déclaré au webinaire: «Nous n’avons pas nécessairement signé de contrats avec tous jusqu’à présent. Mais ils sont tous dans notre ligne de mire. En savoir plus Pouvez-vous obtenir Covid deux fois? Pourquoi les scientifiques sont encore indécis sur l’immunité et ce que dit le NHS Dans un discours de grande envergure, Mme Bingham, qui combine son travail au sein du groupe de travail avec son rôle de directrice générale de SV Health Investors, une société de capital-investissement, a déclaré qu’elle s’attend à une sur- Pour Pâques, Sir Alistair Graham, ancien président du comité des normes de la vie publique, a déclaré que Mme Bingham avait été «gravement mal avisée» en prononçant cette conférence. Le secrétaire à la Santé de Shadow, Jon Ashworth, a déclaré: «Nous sommes dans une crise de santé publique et ces informations devraient être partagées avec le public.» Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Kate Bingham se concentre sur son travail en tant que présidente du groupe de travail sur les vaccins. Cela comprend… des discussions avec un large éventail d’entreprises, ainsi qu’avec les communautés médicales et universitaires. Elle tient régulièrement l’industrie, les médias et le grand public au courant des progrès accomplis vers le vaccin Covid. »

