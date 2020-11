Les débuts de rêve de Corey Allan se transforment en cauchemar

Eyeslipsface "Eau de parfum Rêve de Lotus Bio - Roll-on 10 ml - ACORELLE (00637002) 10"

"Grâce à sa bille de massage, le roll-on décuple les effets des huiles essentielles pour agir sur les émotions et apporter plus de bien-être.Des notes fraîches et aqueuses dans cette senteur zen. Les accents hespéridés aux notes mentolées se mêlent au fond boisé de cèdre et de patchouli.Les huiles