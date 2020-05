Les dates des 10e et 12e examens de la classe Goa Board seront déclarées après le 17 mai

– Publicité –



Goa Board Class 10th and 12th Board Exam: Les dates d’examen pour 12 examens et la classe Goa Board 10 seront déclarées après le 17 mai 2020. Selon les médias, le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, a créé la déclaration indiquant que les dates d’examen pour le le cours 12 examens et 10 seront annoncés après le 17 mai 2020, en raison du verrouillage de COVID-19.

Le Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education avait auparavant reporté les examens des classes 12 et 10 en mars 2020 afin de bloquer la propagation de ce virus COVID-19 dans l’État.

Même le ministre en chef aurait ajouté que le gouvernement de l’État avait élaboré une formule pour organiser les examens du jury alors qu’après la règle de distanciation sociale imposée, ajoutant cependant que, selon les directives du ministère de l’Intérieur, les examens ne pouvaient pas être connectés par la nation.

Dates d’examens du Goa Board Class 10e et 12e

Le ministre de l’Éducation de Goa, Vandana Rao, avait rendu public le 20 mars 2020, déclarant que les évaluations étaient reportées jusqu’à nouvel ordre.

Le ministre a également ajouté qu’en raison de la propagation du virus COVID-19 dans le pays, toutes les évaluations des élèves de la classe 9 à la classe 12 qui devaient se dérouler à partir du 21 mars 2020 sont reportées jusqu’à nouvel ordre, comme le évaluations de classe 10 et 12.

Goa figurant sous la zone verte »

Le ministre en chef a souligné que de nombreuses personnes des États souhaitaient retourner à Goa, car elle a été classée comme zone verte ». Le CM a lancé un appel aux habitants du pays contre la fourniture d’abris aux personnes, ajoutant que les étrangers en situation d’urgence et les cas authentiques seront autorisés à entrer à Goa.

Verrouillage étendu à Goa

Le verrouillage de COVID-19 a été prolongé par le gouvernement jusqu’au 17 mai 2020. Le verrouillage a été prolongé en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays.

Ainsi, l’examen pour les classes 10 et 12 aura lieu après le 14 mai 2020.

