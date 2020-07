Les dates de la bêta de Marvels Avengers sont prévues tout au long du mois d’août

Crystal Dynamics a annoncé des plans superficiels pour Marvel’s Avengers beta il y a de nombreuses lunes. Enfin, il existe des détails concrets que les participants peuvent attendre avec impatience. Le 7 août, une bêta fermée pour ceux qui ont précommandé sur PlayStation 4 débutera. La version bêta de précommande pour PC et Xbox One sera mise en ligne une semaine plus tard, le 14 août. Ce même jour, une version bêta ouverte sera déployée pour tous les utilisateurs de PS4. Une version bêta complète sur toutes les plateformes est prévue pour le mois du 21 août.

IGN a partagé les nouvelles dans le cadre de sa première couverture IGN sur Marvel’s Avengers. Ce n’est pas tout non plus. Crystal Dynamics prévoit d’accueillir sa deuxième présentation de la Table de guerre dans quelques semaines le 29 juillet à 10 h 00 HNP. Ce flux particulier est destiné à fournir plus de détails sur ce à quoi s’attendre des bêtas à venir.

Dans une déclaration à ce sujet, le directeur créatif Shaun Escayg a noté que les joueurs devraient s’attendre à ce que la version bêta donne un avant-goût de tous Marvel’s Avengers a à offrir. Les fans pourront notamment découvrir des éléments de la campagne d’histoire et des missions coopératives. La bêta comprendra en outre la progression du héros et du monde, ainsi que la possibilité d’explorer Marvel’s Avengers«Zones de guerre et zones de largage. Crystal Dynamics prévoit de partager plus de détails sur les zones de guerre et les zones de largage pendant la deuxième table de guerre. Selon Escayg, « cette version bêta est charnue, mais ce n’est qu’une petite partie du jeu fini. »

Marvel’s Avengers atterrit dans les magasins le 4 septembre pour PlayStation 4, PC et Xbox One. Ceux qui en ramasseront une copie sur current-gen auront accès à une version gratuite de nouvelle génération lors du lancement de PlayStation 5 cette saison des fêtes.

