Les Croods 2 remportent le week-end au box-office de Thanksgiving 2020 – / Film

Compte tenu du nombre de personnes qui ont décidé qu’il était acceptable de voler à travers le pays pour Thanksgiving au milieu d’une pandémie, il n’est pas surprenant que certaines personnes soient également prêtes à risquer leur vie pour voir ce qu’une famille animée d’hommes des cavernes a fait après sept ans.

Les Croods 2: un nouvel âge ouvert dans les cinémas pour le week-end de vacances, et même s’il n’a eu aucun problème à prendre la première place au box-office et à surpasser Principe pour la plus grande ouverture du box-office depuis le début de la pandémie de coronavirus, ces chiffres ne sont toujours pas de quoi se vanter.

Box Office Mojo rapporte que Les Croods 2 a gagné 14,2 millions de dollars au cours du week-end de Thanksgiving de cinq jours. Pendant ce temps, le total standard du week-end de trois jours s’élève à 9,72 $, ce qui est suffisant pour surpasser Principeweek-end d’ouverture de 9,35 millions de dollars. Cela signifie Les Croods 2 a maintenant le plus grand week-end d’ouverture dans les salles depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars. Yikes.

Avec cette dernière victoire au box-office, si vous voulez l’appeler ainsi, Univesral Pictures a maintenant occupé la première place des charts nationaux au box-office pendant cinq semaines consécutives. Viens jouer et Laisse le partir (publié par Focus Features sous la bannière Universal) a précédemment pris la première place, et Bizarre était numéro un pendant deux semaines consécutives.

En parlant de Bizarre, la comédie d’horreur d’échange de corps a pris la deuxième place, mais elle n’a même pas cassé 1 million de dollars. Le week-end avant Thanksgiving, c’était le seul film à gagner plus d’un million de dollars. Mais pendant le week-end de vacances, il n’a rapporté qu’un peu moins de 800 000 $. C’est peut-être parce que la publicité pour l’arrivée du film en VOD a commencé ce week-end, empêchant davantage de gens de se rendre au cinéma. Mais plus probablement, c’est parce que c’est le troisième week-end du film au milieu d’une pandémie.

Toujours en position de force dans la troisième place est La guerre avec grand-père, ajoutant un peu plus de 585 000 $, ce qui porte son grand total à près de 17,2 millions de dollars après huit semaines de cinéma. Et le reste des cinq premiers est rempli par les versions de Focus Features susmentionnées Laisse le partir et Viens jouer, gagnant respectivement 453 695 $ et 373 770 $.

Le box-office restera probablement sans intérêt tout au long de décembre jusqu’à Wonder Woman 1984 arrive dans les salles le jour de Noël. Cela a le potentiel d’avoir la plus grande ouverture théâtrale de la pandémie, mais comme il sort également sur HBO Max en même temps, peut-être que les chiffres ne seront pas si élevés. Peut-être qu’il y a une chance pour Chasseur de monstre pour faire une brèche au box-office, qui devrait également sortir en salles à Noël. Revenez dans quelques semaines et nous le saurons.

