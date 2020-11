Les critiques de la Xbox Series X / S présentent de nouvelles consoles chaudes, ainsi que d’autres actualités technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du vendredi 6 novembre 2020

1. Les critiques de la Xbox Series X / S sont sorties et elles sont plutôt bonnes

Des embargos ont été abandonnés sur les critiques Xbox de nouvelle génération, à la fois pour la Xbox Series X et la Xbox Series S, quelques jours à peine avant la sortie le 10 novembre.

Je pense qu’il y aura beaucoup de sourires autour du siège de Microsoft, mais ce n’est pas une version parfaite. Mais ne blâmez pas le matériel:

En termes de performances, de design et de consommation d’énergie, la combinaison X / S donne l’impression que vous apportez la qualité supérieure du jeu sur PC à la console.

Et c’est silencieux, écrit AnandTech, avec une plongée typiquement technique: «Pour mettre cette différence en perspective, la nouvelle Xbox Series X joue plus silencieusement à Gears 5 que la Xbox One X est au repos. L’attention portée aux détails sur le refroidissement et le son par l’équipe Xbox est vraiment un circuit ici. »

Maintenant, c’est en partie parce qu’il est si gros et que la chaleur qui sort du haut de l’évent est tiède à très chaude, mais pas chaude. Néanmoins, vous voudrez vous assurer que le dessus n’est pas couvert.

Et c’est fait pour rester debout. La plupart des critiques ont commenté que vous pouvez l’étendre horizontalement, mais ce n’est pas vraiment l’esthétique ou la façon dont le chauffage est configuré: «Lorsqu’elle est placée horizontalement, il est juste de dire que la Xbox Series X semble tomber avec la base fixée en permanence », Écrit The Verge.

Il y a cependant une certaine hésitation sur la série S moins chère et moins puissante:

Je vais laisser Ars Technica le prendre à partir d’ici, avec une citation plus longue: « [The Series X] est une machine remarquable à 499 $. Il est élégant, puissant et ses jeux haut de gamme se chargent actuellement à des vitesses supérieures à celles que mon propre PC de test de plus de 1000 $ peut gérer. Pendant ce temps, le petit cousin / frère / garçon du X, la Xbox Series S, est remarquablement efficace pour sa taille, son prix et sa consommation d’énergie. Nous n’avons certainement pas vu de machine de jeu de «nouvelle génération» aussi petite et silencieuse depuis que la cartouche était, et à certains égards, l’accent mis sur la «nouvelle génération, mais à basse résolution» est un succès retentissant.. »

« Mais […] Je ne peux pas confirmer avec certitude que la série S à 299 $ se verrouille sur la promesse inhérente de Microsoft: le même gameplay que la série X, avec les types de déclassements que vous ne pouvez pas percevoir sur un téléviseur 1080p. Parfois, cela se passe exactement comme annoncé, en particulier avec des logiciels propriétaires tels que Gears 5 et Sea of ​​Thieves. Mais avec une performance aberrante majeure au moment de la publication, et quelques inquiétudes quant à sa valeur par rapport à la série X, je me suis plongé dans la moitié de cette revue de la série S plus à contrecœur que je ne le souhaiterais.«

Ce problème de performances concernait Assassin’s Creed Valhalla, où la série S plafonnait à 30 images par seconde, contre les 60 images par seconde attendues sur la série X. C’est un gros problème s’il ne s’agit pas d’un bogue de pré-lancement, et rend la série S plus difficile à marquer comme un Succès.

Et cela nous amène aux problèmes, pour l’instant, avec les deux séries X / S: il n’y a pas encore de vrais jeux à succès AAA de nouvelle génération.

La bonne nouvelle est que le passage de 30 ips à 60 ips est appelé nuit et jour, et les jeux plus anciens fonctionnant de manière plus fluide seront formidables à rejouer. Cela rendra les anciennes consoles vieilles, très rapides.

Mais… L’armoire de la bibliothèque du jour 1 est pratiquement vide. Engadget a noté « … Il n’y a pas beaucoup de nouveaux jeux convaincants pour en faire un système incontournable à 500 $,«Grâce aux retards avec Halo Infinite pour un, et à l’absence de jeux préinstallés sur le système, comme l’Astro’s Playroom de la PlayStation 5, qui est livré avec chaque système.

Cela ne signifie pas que la série X ne prendra pas son envol avant longtemps, mais les propriétaires de Xbox One X ne manquent pas. Il n’y a pas de titre de monstre écrasant qui doit être vu pour être cru, pour l’instant.

L’arme pas si secrète de la Xbox est Game Pass, ou «Netflix pour les jeux vidéo» de Microsoft.

Game Pass est, bien sûr, disponible sur PC et Xbox maintenant, mais c’est maintenant un pilier clé pour Microsoft, et la série X peut jouer à tous ces jeux au maximum ou presque.

De nombreuses critiques disent que Game Pass n’est en aucun cas nécessaire, mais il est fortement recommandé.

Étant donné que le verdict est si fortement positif, sans certains des hoquet qui peuvent affliger les nouvelles versions, cela ressemble à un dernier mot pertinent de The Verge:

« Il reste une grande question pour moi avec la Xbox Series X: quand les 23 studios propriétaires de Microsoft fourniront-ils les jeux de nouvelle génération pour montrer vraiment ce dont cette console est capable? Un matériel puissant et une expérience utilisateur élégante ne sont qu’une partie du mélange. Microsoft aura besoin des jeux pour vraiment donner à la série X l’impression d’être quelque chose de nouveau.«

Alors, Sony aura-t-il le dessus avec des titres exclusifs plus facilement disponibles sur PlayStation? Le contrôleur Dual Sense est-il vraiment aussi bon? Qu’y aura-t-il d’autre entre eux pour faciliter les décisions d’achat? Nous en saurons plus lorsque cet embargo tombera, probablement vers la fin de la semaine prochaine.

2. WhatsApp commence enfin à déployer un service de paiement en Inde (Android Authority).

3. Examen d’Amazon Fire Stick (édition 2020): une mise à niveau solide sur la fin du budget, avec l’option 4K meilleure en fonction de votre téléviseur (Android Authority).

4. Examen du support de chargeur sans fil Samsung: Le refroidissement par ventilateur offre une bonne option de bureau à domicile (Autorité Android).

5. Sony dit: «Restez à la maison, soyez en sécurité et commandez en ligne» avec toutes les ventes du jour du lancement de la PS5 en ligne uniquement. Rien dans les magasins! (Autorité Android).

6. Voici les options de stockage que la PS5 prendra et ne prendra pas en charge au lancement (Autorité Android).

7. Nous voyons enfin les iPhone 12 mini et 12 Pro Max, et la taille compte vraiment avec ceux-ci (The Verge).

8. Impressionnant de la part d’AMD: les nouveaux processeurs Zen 3 sont vraiment bons, avec des critiques détaillées maintenant disponibles (Anandtech).

9. Vous savez que 1 milliard de dollars en Bitcoin a été mystérieusement déplacé après des années de dormance? Ce sont les autorités fédérales qui ont saisi le Bitcoin volé de la route de la soie. Je pleure toujours 0,2 BTC que j’ai perdu il y a des années (Wired).

10. L’algorithme détecte «la toux Covid» inaudible pour les humains – imaginez si cela peut fonctionner sur les smartphones (BBC).

11. Les électeurs de San Francisco adoptent une «taxe exécutive surpayée»: la nouvelle loi ajoute une taxe de 0,1 pour cent sur les entreprises dont les dirigeants gagnent 100 fois plus que le travailleur moyen. L’impôt augmente également en fonction du ratio: si un PDG gagne 200 fois plus que l’employé moyen, la surtaxe passe à 0,2%; 300 équipes avec un supplément de 0,3%, jusqu’à 0,6%. (NBC)

12. Tesla Tequila passe de la blague du poisson d’avril à la réalité à 250 $ par bouteille (Engadget).

13. Un visiteur a été banni du parc national de Yellowstone après que des rangers l’ont surpris en train de cuire des poulets dans les sources chaudes (Newsweek).

14. SpaceX lance un satellite GPS de nouvelle génération pour l’US Space Force, atterrit une fusée (Space).

15. « Qu’est-ce qui est récemment entré dans le domaine public (le droit d’auteur a expiré) dont la plupart des gens pourraient ne pas être au courant? » (r / askreddit). Liste utile de Wikipedia, aussi.

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de rester en avance sur toutes les actualités technologiques, opinions et liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et la perspicacité dont vous avez besoin, et le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement quotidien rotatif pour chaque jour de la semaine, comme l’étrangeté du mercredi. Se joindre à!