Les crèches et les gardiennes d’enfants peuvent-elles rester ouvertes? Explication des deuxièmes règles de verrouillage sur la garde d’enfants et les bulles de soutien

Boris Johnson a annoncé un deuxième verrouillage pour l’Angleterre samedi soir, supprimant le système de niveaux régionaux qui était en place.Il entrera en vigueur jeudi à minuit une seconde après que les plans auront été présentés et débattus au Parlement. les bars, les restaurants et les commerces non essentiels fermeront du 5 novembre au 2 décembre et les personnes seront invitées à rester à la maison à moins d’avoir une raison spécifique de partir.Mais comment cela affectera-t-il la garde d’enfants ou les bulles de soutien pour Voici tout ce que vous devez savoir: Comment les règles relatives à la garde d’enfants ou aux bulles de soutien ont-elles changé? Il n’y aura aucune modification pour soutenir la bulle ou les directives de garde d’enfants alors que l’Angleterre entre dans le deuxième verrouillage. Un ménage de toute taille peut « bouillonner » avec un ménage qui ne compte qu’un seul adulte à partir de jeudi, ces deux-là peuvent alors agir comme s’ils étaient dans un même ménage, à condition que personne dans le ménage ne soit dans une autre « bulle ». La définition ou les règles pour les bulles de soutien ne changeront pas et les bulles de garde d’enfants resteront telles qu’elles sont, ce qui signifie que la garde d’enfants informelle pour les enfants de moins de 14 ans est autorisée.Boris Johnson a annoncé de nouvelles règles nationales pour l’Angleterre (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) pas de mélange de personnes à l’intérieur des foyers, à l’exception de la garde d’enfants et d’autres formes de soutien. ou aux fins de soins de répit. «Les milieux de la petite enfance peuvent rester ouverts. Les parents peuvent former une bulle de garde d’enfants avec un autre ménage à des fins de garde d’enfants informels, lorsque l’enfant a 13 ans ou moins. Comme ci-dessus, certains ménages pourront également bénéficier d’être dans une bulle de soutien, ce qui permet aux ménages adultes célibataires de rejoindre un autre ménage. «Certains services pour les jeunes peuvent être en mesure de continuer, comme le travail de jeunesse 1-1 et les groupes de soutien, mais la plupart des clubs et groupes de jeunes devront cesser pendant cette période. »Qu’en est-il des écoles? Les crèches, les écoles, les terrains de jeux et les universités resteront ouverts comme d’habitude, suivant les conseils de Public Health England. Le Premier ministre a déclaré:« Nos cliniciens principaux conseillent toujours que l’école est le meilleur endroit pour les enfants, nous ne pouvons pas laisser ce virus endommager l’avenir de nos enfants plus qu’il ne l’a déjà fait. »Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré qu’il était« très important »que les écoles et les collèges restent ouverts. Anne Longfield a ajouté que la fermeture des écoles serait un «désastre» pour le bien-être des élèves et leur éducation. Les écoles doivent rester ouvertes (Photo: Ben Birchall / PA Wire) Malgré cela, certains syndicats d’enseignants ont appelé à des écoles À l’émission The Andrew Marr Show de la BBC1, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré: «Ce que j’ai dit au Premier ministre en septembre était: ‘Ce que vous devez faire, c’est élever, si vous le souhaitez, les enfants, le personnel et les enseignants au rang de Le personnel du NHS »et cela signifie avoir des tests ciblés de masse dans les écoles sur une base hebdomadaire.« Je suis tellement frustré par l’incompétence du gouvernement. Si ce qu’ils ont annoncé hier avait été annoncé quand j’ai dit que cela aurait dû l’être – il y a deux ou trois semaines – nous aurions pu faire fermer le verrouillage et fermer les écoles à cause de la pause naturelle de la mi-mandat et les gens se réveilleront ce matin et penseront » comment diable est-il arrivé à cela? »« Le gouvernement a été trop lent dans la première phase de la pandémie et maintenant il est à nouveau trop lent et cela a un coût. C’est pourquoi le verrouillage va maintenant durer plus longtemps. »Interrogé sur la question de savoir s’il devrait s’agir d’un verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni, Sir Keir a déclaré:« Idéalement oui… il devrait s’agir d’une approche à quatre pays si cela est possible. C’est au Premier ministre de mener là-dessus. »Au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les écoles ont été fermées pour un semestre prolongé de deux semaines en raison de leur verrouillage des« disjoncteurs ».

