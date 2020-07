Les créateurs de «Glee» créent un fonds pour l’université du fils de Naya Rivera

Après cinq jours de recherches intenses, les autorités ont retrouvé le corps de Naya Rivera le lundi 13 juillet. L’actrice de ‘Glee’ s’est noyée en nageant avec son fils de quatre ans, Josey, qu’ils ont trouvé seul dans le bateau que sa mère avait loué le 8 juillet.. Une nouvelle qui a choqué tous les fans de la série, ainsi que les producteurs et les acteurs.

Naya rivera

L’équipe créative voulait dire au revoir à Rivera à travers une déclaration émotionnelle. Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan auraient décidé de créer un fonds pour les futures études du jeune Josey. « Nous sommes en train de créer un fonds universitaire pour le beau fils que Naya aimait plus que tout », ont souligné les co-créateurs de la série.

Adieu émotionnel

Les producteurs ont voulu dire au revoir en remerciant « l’héritage » que l’actrice laisse avec son rôle de Santana dans « Glee », soulignant son « humour » et « l’humanité qu’elle a apportée à la relation de Santana avec sa meilleure amie et plus tard sa petite amie Brittany ». Les créateurs célèbrent que c’était « l’une des premières fois qu’une relation lesbienne ouverte a été vue à la télévision ouverte« et que Rivera comprenait ce que » Brittana « signifiait pour de nombreuses jeunes femmes vues pour la première fois à la télévision. »

« Naya n’avait que quelques lignes dans l’épisode pilote. Mais il ne nous a pas fallu plus d’un épisode ou deux pour réaliser que nous avions eu la chance de trouver l’une des stars les plus talentueuses avec lesquelles nous aurions le plaisir de travailler « , définissent Murphy, Falchuk et Brennan. Et ils ajoutent: »Naya s’est toujours assurée que l’amour de Santana pour la Bretagne s’exprimait avec dignité, force et avec une intention pure.«

« L’amour d’une mère »

Ali Adler, co-productrice exécutive et scénariste des premières saisons de la série, a également fait ses adieux. Sur Instagram. « Naya était tenace, hilarante, travailleuse, rapide à comprendre la blague, plus rapide à en faire une, maternelle et sensible à la fois », a déclaré son amie. « Je suis très triste pour nous tous qui ne pouvons plus jouer avec elle et pour le monde qui ne pourra plus voir ce qui va suivre. Son dernier acte sur Terre a été de mettre son fils en sécurité. L’amour d’une mère, la force d’une mère avec son dernier souffle. Je me souviendrai toujours de Naya avec cet éclat de force et je l’invoquerai quand j’en aurai besoin « , a déclaré Adler.