Les craintes grandissent lorsque les aliments frais s’épuisent «  en quelques jours  » en Irlande du Nord après décembre

Les supermarchés d’Irlande du Nord pourraient manquer de produits frais dans les jours suivant la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre si l’UE n’assouplit pas les règles strictes du marché unique sur les importations de produits alimentaires, ont averti les experts. problèmes à moins qu’un accord ne puisse être conclu avec l’Union européenne pour garantir que les ménages d’Irlande du Nord ne souffriront pas de pénuries alimentaires à partir de la nouvelle année, je peux le révéler.La lettre d’information sur la politique a coupé le bruit Il est entendu qu’à moins que l’UE n’accepte de renoncer aux contrôles aux frontières , les produits tels que la viande, les fruits et les légumes seront probablement épuisés début janvier.Les retards dans le nouveau logiciel en cours de développement pour le commerce avec l’Irlande du Nord, appelé Service de déclaration douanière (CDS), se poursuivent, les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord pourraient prendre Il est entendu qu’à moins que l’UE n’accepte de renoncer aux contrôles aux frontières, les produits tels que la viande, les fruits et les légumes seront probablement épuisés au début du J anuaire (Photo: Brian Lawless / PA Wire) Simon Sutcliffe, ancien enquêteur des douanes du HMRC et associé du cabinet fiscal et de conseil Blick Rothenberg, a déclaré: «À moins que l’UE n’accepte de renoncer ou de revoir ces contrôles supplémentaires, au moins pour une période d’ajustement , L’Irlande du Nord pourrait manquer de produits frais quelques jours après la date limite du Brexit. Mais rien n’indique que l’UE renoncera à ses règles strictes en matière de marché unique. »Une porte-parole de Marks & Spencer, qui compte 20 points de vente en Irlande du Nord, a déclaré que« le transport de nourriture entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord est essentiel pour les soutenir. »Elle a ajouté:« Le gouvernement doit clarifier davantage la manière dont le processus de certification des végétaux et des animaux fonctionnera en Irlande du Nord et s’il y aura des servitudes, ainsi que la confirmation des conditions d’étiquetage et de commercialisation et quels produits pourront place sur le marché NI. » Lire la suite Brexit dernier: les négociations commerciales UE-Royaume-Uni dans l’équilibre dans une impasse sur les droits de pêche Alors qu’un porte-parole de Downing Street a insisté sur le fait que la livraison des systèmes informatiques nécessaires pour la fin de la période de transition «est sur la bonne voie», il a admis qu’il y avait des «problèmes en suspens» Le porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni et l’UE se sont engagés à un processus d’engagement intensifié pour résoudre tous les problèmes en suspens concernant la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, qui comprend la garantie des flexibilités dont nous avons besoin pour le commerce de la Grande-Bretagne à l’Inde.» Andrew Opie, directeur de l’alimentation au British Retail Consortium, qui représente les points de vue de supermarchés tels que Tesco, Sainsbury et Co-op, a confirmé que, à l’heure actuelle, la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord empêche les détaillants d’envoyer certains produits de base depuis la Grande-Bretagne. et ajoutera des contrôles supplémentaires et de la bureaucratie. M. Opie a ajouté: «Sans changements, il y aura un impact sur les consommateurs. Cependant, les détaillants feront tout ce qu’ils peuvent pour servir les clients et nous continuons à collaborer avec le gouvernement britannique et NI Executive pour trouver des solutions afin de minimiser les perturbations. »Waitrose et le détaillant à prix réduits Lidl ont également déclaré qu’ils élaboraient des plans d’urgence pour minimiser toute cause de perturbation par le nouvelles règles. Le nouveau système ne « soulagera pas les problèmes » Le protocole de l’Irlande du Nord entrera en vigueur à 23 heures le 31 décembre 2020 et exigera des documents douaniers et d’autres contrôles sur les produits alimentaires allant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord, avec ou sans accord Brexit, en raison de la frontière terrestre de l’Irlande du Nord avec l’UE au sud. Alors que Simon Sutcliffe, un ancien enquêteur des douanes du HMRC, s’est félicité de l’introduction d’un nouveau système pour faciliter le commerce, il a déclaré que cela ne surmonterait pas les difficultés d’implantation du nouveau système informatique douanier du HMRC. « La nouvelle initiative bien accueillie du service d’assistance aux commerçants ne résout pas les problèmes causés par le retard dans la finalisation du service de déclaration en douane », a déclaré M. Sutcliffe. «L’infrastructure physique pour effectuer les différents contrôles sur les produits alimentaires qui sont nécessaires pour garantir que l’île d’Irlande reste une seule zone épidémiologique sûre fait également défaut. Par conséquent, nous avons un double impact à considérer. »

