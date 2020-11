Les craintes de Jacob Elordi

Jacob Elordi est actuellement en couple avec le mannequin Kaia Gerber, 19 ans, mais l’intérêt public admis pour sa vie amoureuse rend la tâche difficile.

Jacob Elordi s’inquiète de la fréquentation publique.

L’acteur d’Euphoria, âgé de 23 ans, est actuellement en couple avec le mannequin Kaia Gerber, 19 ans, mais l’intérêt public admis pour sa vie amoureuse rend la tâche difficile.

Il a expliqué à Vanity Fair: « Vous voulez que ce soit authentique et réel et avoir tous les sentiments de ce que vous lisez dans la littérature des années 1920, mais quand les gens regardent et en parlent, cela rend les choses un peu difficiles. »

Il a également jailli de sa co-star de « Euphoria » et ex-petite amie Zendaya lors de sa récente victoire aux Emmys.

Jacob a dit: « Elle est une puissance pour elle-même et tellement talentueuse, une telle chérie. »

Pendant ce temps, Jacob a récemment joué avec le vrai couple Ana de Armas et Ben Affleck dans « Deep Water » et a déclaré qu’il était impressionné par le couple.

Il a dit à E! En ligne: « Probablement la meilleure expérience de ces derniers temps a été de faire » Deep Water « , et de prendre du recul et de regarder ces titans du film faire un film.

«Je pourrais juste m’attarder et jouer un petit rôle et vous savez, être impliqué dans un film que je regarderais et apprécierais vraiment.

«Ce sont des artistes formidables et ils ont vraiment mérité leurs galons.

«Nous nous asseyions et nous jivions un peu, mais je veux dire probablement que simplement regarder ce qu’ils font et voir comment ils le font est une leçon en soi.