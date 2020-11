Les coussins gonflables Ford Freestyle ne sont pas déployés dans cet accident à haute intensité

Voici un accident impliquant Ford Freestyle où il a subi un accident à grande vitesse mais les airbags ne se sont pas déployés.

Ford Freestyle est parmi les très rares voitures à hayon en Inde à offrir six airbags comme dispositif de sécurité. Hormis le Freestyle et le Figo, seule la nouvelle Hyundai i20 offre cette fonctionnalité. De plus, nous connaissons la forte qualité de construction du Freestyle car nous en avons vu de nombreux incidents. En voici un autre exemple, où de nombreuses questions se posent.

Le propriétaire dit que sa Ford Freestyle de quatre mois a été utilisée par sa femme pour ses déplacements quotidiens. Récemment, alors qu’il voyageait de nuit, il a heurté un diviseur à grande vitesse et s’est retourné plusieurs fois en raison de l’impact. Vous pouvez voir que la suspension s’est cassée, les pneus sont tordus et de fortes bosses sur la voiture.

Cependant, la cabine semble intacte et même les piliers ne sont pas affectés. Le coffre a été déverrouillé en raison de l’impact et même le pare-brise arrière a été brisé. La dame qui conduisait la voiture a subi de graves blessures et elle était seule dans la voiture. Le propriétaire se sent déçu car les airbags n’ont pas été déployés.

La variante haut de gamme Titanium Plus vue ici est livrée avec six airbags, qui n’ont tous pas été déployés. S’il est remarqué attentivement, l’impact n’est pas vu à l’avant et c’est pourquoi les doubles airbags ne sont pas venus. Les capteurs des autres airbags ne sont pas situés là où l’impact s’est réellement produit. De plus, les portes sont en bon état, ce qui semble être l’une des raisons pour lesquelles les airbags ne fonctionnent pas. L’autre pourrait être que le conducteur ne portait pas de ceinture de sécurité.

Ford Freestyle n’a subi aucun crash test jusqu’à présent, mais Figo et Aspire ont respectivement reçu quatre étoiles. Tous les trois disposent de six coussins gonflables sur la variante haut de gamme Titanium Plus, tandis que les variantes inférieures ont deux coussins gonflables avant. Parmi les autres éléments de sécurité notables du Freestyle, citons le contrôle de traction, l’ESC et la caméra de stationnement arrière.