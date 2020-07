Les coups durs d’Oriana Marzoli sur Fani lors de la dernière rencontre

La tension au sein des conseils des résidents est constante depuis le premier gala de «La casa fuerte». Il n’est donc pas surprenant que ce mauvais temps ait également été reproduit dans le dernier opus du format hébergé par Jorge Javier Vázquez sur Telecinco. À cette occasion, les protagonistes de la lutte ont été les couples formés par Oriana Marzoli et Iván González et celui de Fani Carbajo et Christofer Guzmán et après cela, nous avons pu vérifier comment ce qui semblait une amitié indéfectible il y a quelques semaines a été laissé dans le néant absolu.

Oriana, Iván, Christofer et Fani dans ‘La casa fuerte’

Les problèmes sont survenus lorsque les participants ont dû marquer la section « Nettoyage » de leurs rivaux. Dans ce cas, Yola Berrocal et Leticia Sabater ont donné deux points à Fani et Christofer, un point pour Ferre et Cristina et aucun pour Iván et Oriana. De leur côté, ces derniers ont donné leurs deux points à Ferre et Cristina, un à Fani et Christofer et zéro à Yola et Leticia. Mais le combat a commencé lorsque Fani et Christofer ont voté. Donner zéro point à Iván et Oriana a complètement indigné ce dernier, qui n’a pas hésité à porter plainte contre son rival.

Cela n’a pas compris qu’il y a une semaine, ils les ont votés avec le score le plus élevé et maintenant il s’avère qu’ils sont les plus sales de la ville.. Une tension qui a éclaté quelques minutes plus tard lorsque Fani et Christofer ont voté Oriana et Iván avec zéro point dans la section « Education ». Marzoli a répondu à sa plainte et cette fois, Carbajo a précisé que ce changement d’attitude est motivé par ce qu’il a vécu ces derniers jours. « J’ai réalisé comment tu vas ». Une réponse qui n’a pas convaincu le participant.

Tout pour le mariage exclusif ??

Iván a pour sa part rejoint cette plainte et a fait savoir à Fani qu’il n’envisageait pas d’aller à son mariage alors qu’elle nie l’avoir invité. « Tu l’as supplié de partir », Oriana a répondu, jetant un sabot puissant à son désormais ennemi. Cela ne s’est pas non plus arrêté là et a déclaré que Carbajo voulait célébrer son mariage pour le remplir de visages de télévision célèbres et ainsi réaliser de grandes attentes pour la future exclusivité qui en résultera, quelque chose qui était prévisible, l’ancien participant de «L’île des tentations» a nié.