Les couleurs du Samsung Galaxy Note 20 correspondraient à son image axée sur la productivité

Le prochain La série Samsung Galaxy Note 20 a déjà coulé à profusion et maintenant Tipster Ishan Agarwal a révélé les couleurs dans lesquelles il sera disponible. Il a également dévoilé les teintes possibles du Galaxy Z Flip 5G. Les mêmes variantes ont également été corroborées par un Site Web néerlandais et leaker Jon Prosser.

Avec le Galaxy Note 20, il sera apparemment disponible en coloris gris, vert menthe et cuivre.

Le Note 20 Plus plus costaud, qui pourrait également être appelé Note 20 Ultra, sera probablement disponible dans les teintes Cuivre, Blanc et Noir.

Par Prosser, blanc et gris ne seraient pas deux options distinctes. Au contraire, il implique que ce sera une nuance gris blanchâtre ou peut-être verrons-nous un design bicolore.

le Le Galaxy Z Flip 5G est incliné pour arriver dans les couleurs Noir, Gris et Cuivre.

Bien sûr, Samsung pourrait introduire plus d’options sur la ligne, mais celles mentionnées ci-dessus semblent à peu près confirmées.

Le prochain Galaxy Buds Live complètera le Note 20

La rumeur Galaxy Buds Live sera probablement lancé en noir, blanc et cuivre afin qu’ils se marient bien avec les nouveaux appareils.

Le Galaxy Note 10 de l’année dernière est disponible en Aura White, Aura Glow (une variante arc-en-ciel), Aura Blue et Aura Black.

Samsung opterait pour des couleurs sérieuses pour le Galaxy Note 20 afin d’accentuer son image d’un appareil axé sur la productivité et de le différencier de la gamme Galaxy S20, qui se décline dans des couleurs vives telles que Cloud Pink, Aura Blue et Cloud Blue, en plus de teintes plus atténuées.

Au fil des ans, les différences entre la série Galaxy Note et la gamme S se sont estompées. En fait, certaines rumeurs avaient même suggéré que Samsung est envisager de fusionner les deux. Cela ne se produit clairement pas cette année et il est donc crucial que Samsung prouve que le Galaxy Note 20 est plus qu’un S Pen brandissant le Galaxy S20.

Le Note 20 pourrait être une mise à niveau digne de ce nom par rapport au Note 10 ainsi qu’au Galaxy S20

le Exynos 990 est basé sur le processus de fabrication 7 nm +, tandis que l’Exynos 992 sera probablement fabriqué sur des nœuds de 5 nm, ce qui signifie qu’il sera plus rapide et plus économe en énergie.

Comme la série S20, la gamme Note 20 devrait également arborer des écrans 120 Hz, mais cette fois-ci, Samsung utiliserait apparemment le Technologie LTPO, qui permettrait le basculement dynamique du taux de rafraîchissement. Cette version affinée de l’écran 120Hz vu sur le Galaxy S20 sera moins un porc de batterie.

Par une fuite, le téléphone marquera le début de la caméra sous-écran de Samsung, sur laquelle la société travaille depuis un certain temps. Alternativement, Samsung pourrait se le procurer auprès d’un fournisseur tiers. Cela dit, nous ne pensons toujours pas que le chaebol introduira une technologie naissante avec son téléphone premium. Même s’il décide de le faire, le Le Galaxy S21 (S30) semble être un candidat plus plausible.

Pour faire face à la problèmes de mise au point qui ont tourmenté le Galaxy S20, le Note 20 sera probablement livré avec un capteur de mise au point laser, qui remplacera le module Time-of-Flight.

Le duo Galaxy Note 20 sera probablement annoncé le mois prochain, aux côtés du Galaxy Fold 2 et du Galaxy Z Flip 5G.