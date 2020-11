Les contrôleurs PlayStation voient une utilisation croissante sur Steam, déclare Valve

Valve a récemment annoncé que la version bêta du client de Steam avait ajouté la prise en charge de DualSense de PlayStation 5. Dans une mise à jour, la société a annoncé que tous les jeux utilisant l’API Steam Input sont désormais entièrement compatibles avec le contrôleur, qui inclut «une prise en charge complète des fonctionnalités LED, trackpad, grondement et gyroscope».

S’adressant à sa communauté, Valve a révélé qu’un nombre croissant d’utilisateurs de Steam jouent à des jeux avec des contrôleurs, et les contrôleurs PlayStation ont spécifiquement connu un pourcentage élevé de croissance de l’utilisation. Dans certains jeux, 60 à 90% des joueurs utilisent des contrôleurs. Le message lit:

Au cours des deux dernières années, le nombre d’utilisateurs quotidiens moyens jouant à un jeu Steam avec une manette a plus que doublé, des millions profitant chaque jour du catalogue croissant de titres compatibles avec les manettes. Dans les jeux compatibles avec les manettes, le pourcentage de joueurs pour ce jeu qui utilisent une manette peut facilement être de 60% ou plus. Certains jeux, tels que les jeux de skateboard, ont plus de 90% de leurs joueurs utilisant des contrôleurs dans le jeu. La croissance de l’utilisation du contrôleur a été encore plus élevée parmi les joueurs utilisant des contrôleurs PlayStation, qui est passée au cours des deux dernières années de 10,9% des sessions de jeu de contrôleur à 21,6% de toutes les sessions de contrôleur sur Steam.

Ce pourcentage devrait augmenter à mesure que la communauté des joueurs s’adapte au DualSense, qui a été salué par les joueurs et les critiques pour ses fonctionnalités révolutionnaires.

Steam prend actuellement en charge plus de 200 périphériques d’entrée. Le DualSense est déjà compatible avec un certain nombre de jeux sur la plate-forme, y compris Death Stranding, No Man’s Sky, et Horizon Zero Dawn.

[Source: Steam via Eurogamer]