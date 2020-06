Les contes de la série animée, « True: Terrific Tales »

– – –

Mises à jour «True: Terrific Tales»: Êtes-vous toujours fan de la série animée la plus appréciée? Si oui, consultez l’article et sinon, consultez toujours l’article dont vous deviendrez fan à coup sûr.

True: Terrific Tales Date de sortie

Voici la nouvelle d’une série animée « True: Terrific Tales », composée de 8 grands fantasmes, va frapper les scènes de Netflix à la date annoncée, soit le 12 mai 2020.

Les personnages les plus aimés de la série préscolaire connue sous le nom de True and the Rainbow Kingdom, sont de retour avec cette nouvelle série True: Terrific Tales.

La série est issue du Studio Guru qui a créé le succès de l’émission animée True and the Rainbow Kingdom. Le producteur exécutif de Guru Studio n’est autre que Pharrell Williams. Guru Studio a reçu le savoir-faire de Friends With You. Le studio est accompagné de PAW Patrol, Abby Hatcher, Justin Time et The Breadwinner pour la production de la série.

Vrai: casting de contes terribles

Passant au casting de la série, cela inclurait Michela Luci comme personnage principal True, Eric Peterson comme Rainbow King, Jamie Watson comme Bartleby, Anna Claire Bartlam comme Grizelda, Nicolas Aqui comme Zee et Cory Doran.

L’intrigue de l’histoire se déroule comme True et ses amis adaptent les célèbres œuvres de création Pinocchio, Little Red Riding Hood, etc. Il y a 8 fantasmes dans l’histoire, à savoir, « Three Little Yetis », « Grizeldalocks, » The Fishy Poof Touch »,« Mina Red Riding Mila »,« Bartleochio »,« Feline and the Poofstalk »,« Rock Critter Prince »et« Rainbowella ». Chaque fantaisie vous emmènera dans l’extraordinaire voyage surnaturel et vous remplira de rires, de rires et serait optimiste pour les plus petits.

Qui a dit que l’animation avait un âge, tombez amoureux de The True: Terrific Tales qui sortira sur les écrans sur Netflix le 12 mai 2020.

