Les conservateurs écossais ont exhorté à laisser Douglas Ross se présenter à la direction sans opposition

Douglas Ross a décrit la préservation de l’Union comme sa «priorité absolue» en annonçant qu’il se présenterait à la direction des conservateurs écossais. Le député Moray, qui a démissionné de son poste au bureau de l’Écosse en mai à cause de l’affaire Dominic Cummings, l’est déjà. le favori clair pour remplacer Jackson Carlaw.Les conservateurs supérieurs, dont Ruth Davidson, Adam Tomkins et John Lamont, lui ont donné leur soutien, aucun autre candidat ne se présentant jusqu’à présent.Le bulletin d’information a coupé le bruit Vendredi, M. Carlaw a suggéré que M. Ross devrait être autorisé à courir sans opposition, exhortant ses collègues à «s’unir derrière lui et à le soutenir jusqu’au bout». Lire la suite Indépendance écossaise: Nicola Sturgeon dit que le voyage de Boris Johnson est un « cadeau d’anniversaire parfait » Le joueur de 61 ans a démissionné jeudi, laissant un vide au sommet de son parti avec à peine neuf mois avant l’élection de Holyrood. six mois après avoir officiellement succédé à Mme Davidson, il a déclaré qu’il était parvenu à la «conclusion simple mais douloureuse» qu’il n’était pas la bonne personne pour le poste.Le retour à la politique de première ligneMme Davidson, qui se retire aux élections de mai prochain, est maintenant réglé pour un retour à la politique de première ligne en Écosse si M. Ross remporte la direction.En tant que député à Westminster, il ne pourra pas participer aux débats de Holyrood avant son élection en mai, Mme Davidson acceptant de le remplacer à Questions du premier ministre. M. Ross a déclaré: «C’est un moment crucial de la politique écossaise. Nous sommes à des mois d’une élection importante et avons besoin d’une direction forte et décisive de notre parti pour affronter et vaincre le SNP dans les sièges à travers le pays. « Mon message aux électeurs à travers l’Écosse sera le suivant: si vous voulez construire une meilleure Écosse , si vous voulez battre le SNP, et si vous voulez mettre les divisions de ces dernières années derrière nous, le parti que je prévois de diriger est un parti derrière lequel vous pouvez vous unir et qui peut gagner. »Ruth Davidson pourrait désormais être prêt pour un bref retour à la politique de première ligne (Photo: PA) Le député a déclaré que faire de l’Écosse une «partie intégrante du Royaume-Uni» serait sa priorité. Il a ajouté: «Je veux que nous le montrions clairement à tout le monde en Écosse, peu importe où ils vivent ou qui ils sont, que s’ils veulent sortir des divisions du passé et se concentrer sur les problèmes qui comptent vraiment – une économie forte, de bonnes écoles, des rues sûres et un NHS de premier plan – alors les conservateurs écossais sera leur voix. «L’Écosse fait partie intégrante du Royaume-Uni et c’est une relation que je veux entretenir et améliorer. Sous ma direction, ce sera une priorité absolue. »Reprise urgente M. Tomkins, qui se retire également en 2021, a déclaré que son parti devait se remettre de toute urgence étant donné le soutien croissant à l’indépendance de l’Écosse.« Je pense que la raison pour laquelle nous sommes inquiets les sondages sont parce que nous pensons qu’ils pourraient avoir raison pour la première fois dans l’histoire écossaise », a-t-il déclaré. «Je pense que Douglas est exactement ce genre de combinaison de formidables, robustes et déterminés dont nous avons besoin… Je pense qu’il sera un candidat exceptionnel et un leader exceptionnel.

