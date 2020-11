Les conséquences fatales de la « Bierhoffisierung » du football allemand

Après la débâcle contre l’Espagne, l’entraîneur national Joachim Löw a fait l’objet de critiques massives. Mais son compagnon le plus fidèle porte tout autant la responsabilité des événements indésirables du passé récent. La chronique du football.

Lorsque le football allemand était sur le terrain à l’été 2004, Oliver Bierhoff était l’un des visages de la nouvelle ère. Avec Jürgen Klinsmann et Joachim Löw, l’ancien joueur national a assumé la tâche difficile de ramener le football allemand au sommet du monde un an seulement après sa retraite.

Bierhoff, le premier responsable de l’équipe nationale de l’histoire de l’association, a optimisé la logistique des voyages, le personnel de soutien, le travail médiatique et le marketing, mais a également eu son mot à dire sur les questions sportives.

Cependant, le travail de l’ancien capitaine de la DFB a conduit de plus en plus à un découplage de l’équipe des fans et du public.

Déjà après la fin des demi-finales EM en 2016, il écrivait SpiegelCette aliénation a « plus à voir avec la » bière en espérant « du football allemand, ce repassage, la discipline et la désémotion de tout ce qui dégage encore en quelque sorte une touche d’authenticité et d’authenticité. Et ce qui pourrait perturber la mise en scène ».

Équipe DFB: Oliver Bierhoff – Bien intentionné n’est pas toujours bon

Le vent de face est ensuite devenu vraiment violent après la disgrâce de la Coupe du monde en 2018, lorsque Bierhoff et Löw ont juré tristement de s’améliorer et ont donné aux supporters déçus des séances d’entraînement publiques. Le fait que la pandémie corona ait rendu cette nouvelle proximité avec l’équipe nationale complètement obsolète s’inscrit néanmoins dans le tableau des deux dernières années.

Parce que presque tout ce que Bierhoff a récemment abordé a mal tourné. Par exemple, le vol écologiquement complètement insensé de 200 kilomètres de l’équipe nationale en septembre entre Stuttgart et Bâle. Il ne ferait pas ça aujourd’hui, dit Bierhoff quant à lui, il ne s’agissait que du traitement optimal des joueurs.

Bien intentionné n’est pas toujours bien fait. Les deux dernières semaines l’ont montré de manière exemplaire, dans laquelle presque tous les messages bien intentionnés de Bierhoff ont été transformés en leur contraire.

Lors de la première conférence de presse, il s’est plaint des « nuages ​​sombres » sur l’équipe nationale, qui après la catastrophe 6-0 en Espagne se sont même transformés en une véritable tempête d’ouragan. Ou « Regenmacher » Bierhoff a déclaré dans une interview qu’ils ont ce qu’il faut pour devenir un titre EM – qui, après l’échec du test d’endurance à Séville, lui est maintenant malicieusement présenté comme une perte de réalité.

Le plus sérieux, cependant, a été le débat qu’il a lancé sur l’entraîneur national avant (!) Le match contre l’Espagne. « Bien sûr, Jogi sait aussi qu’il a perdu un certain crédit et qu’il doit apporter des résultats », a déclaré Bierhoff EST-CE QUE. « Je suivrai la voie choisie par l’entraîneur national jusqu’au Championnat d’Europe inclus. »



Löw dans la critique: « Échec complet de la direction »

Cette garantie d’emploi à long terme, très discutée jusqu’à mardi, est déjà caduque après la plus forte défaite de la DFB en 89 ans, car après la honte contre les Espagnols, Löw est massivement critiqué et se voit même demander par les médias de démissionner longtemps.

Dans tous les sondages, la grande majorité des personnes interrogées est en faveur d’une séparation immédiate de l’entraîneur national «éternel» et même en championnat on entend peu de flatteurs en coulisse. Par exemple, un ancien entraîneur de Bundesliga qui a réussi parle d’un « échec complet de l’ensemble du leadership sportif ».

Mais ce n’est pas seulement sur le terrain que l’équipe nationale a causé le plus de dégâts possibles au football allemand pendant la trêve internationale. La propagation incontrôlée des infections corona parmi presque toutes les équipes nationales lors de leurs voyages dans le monde a mis la Bundesliga dans le désordre.

Le patron du DFL, Christian Seifert, a donc évoqué les arrêts de la pandémie en botteur comme inacceptable pour les ligues nationales. « Il devrait y avoir un accord sur le fait que les voyages de match internationaux ne devraient pas mettre en danger les opérations du jeu dans tout le football professionnel », a écrit Seifert, bien qu’il soit membre du comité exécutif de la DFB.

Mais Seifert sait que les critiques en particulier ne font pas la distinction entre un concept d’hygiène réussi dans la vie quotidienne en championnat et la catastrophe corona lors des matches internationaux, mais voient plutôt des incidents tels que le match de la Ligue allemande des Nations contre l’Ukraine comme une preuve supplémentaire de la distanciation générale de l’ensemble de l’entreprise professionnelle. .

Comme on le sait, le match de samedi à Leipzig s’est déroulé malgré la vague d’infections parmi les invités. Lorsque les Ukrainiens se sont par la suite révélés avoir deux joueurs activement infectés par la couronne sur le terrain, Löw a été surpris. Comme si Corona n’existait que depuis hier.

La DFB se cache derrière les autorités sanitaires et les contrats télévisés

Mais la DFB, en tant qu’hôte, aurait eu le pouvoir et l’influence d’arrêter ce match par le feu, en cas de doute même au détriment d’une défaite à la table verte. Mais il y a manifestement un manque de compréhension générale du fait que de telles décisions entraînent encore plus bas l’image déjà malmenée de l’association.

Cela a été démontré par la déclaration officielle ultérieure dans laquelle la DFB s’est cachée derrière la responsabilité des autorités sanitaires et des contrats valides avec les chaînes de télévision. Formellement correct, mais mal technocratique et relâché.

Même si Bierhoff ne parle pas explicitement dans la déclaration, il partage également la responsabilité ici. Parce que son domaine de responsabilité s’est progressivement élargi au cours des dernières années et dans la nouvelle structure de la DFB, en tant que « Super Ministre », il est l’un des deux administrateurs aux côtés du Secrétaire Général Friedrich Curtius.

Ce dernier, cependant, est politiquement affaibli en raison de sa brouille avec le président Fritz Keller et en plus, il est en congé de maladie depuis six semaines après être tombé d’une échelle.

Bierhoff est actuellement l’employé à temps plein le plus puissant de la plus grande association professionnelle du monde avec plus de sept millions de membres. En conséquence, le directeur des équipes nationales et de l’académie est au moins conjointement responsable de tout ce qui concerne le sport, de l’explosion des coûts du nouveau bâtiment de l’académie (150 millions au lieu des 77 millions d’euros d’origine) au développement négatif en cours dans le secteur de la jeunesse et même au crash de l’équipe nationale.

Équipe DFB: qui vérifie et corrige Jogi Löw?

Un immense champ de travail, c’est pourquoi les critiques remettent désormais en question la présence permanente de Bierhoff lors des matches internationaux, après tout, il a en fait plus qu’assez à faire au siège à Otto-Fleck-Schneise. En même temps, cependant, il est tellement occupé avec toutes ses obligations que plus personne ne contrôle et ne corrige vraiment le travail de Löw.

Même maintenant, les observateurs s’attendent à ce que l’entraîneur national se retire du public pendant des mois, comme par le passé, et résiste simplement à la crise. «Revenons à la stratégie des huîtres», dit-elle Journal sud-allemand.

Le fait que cela n’arrivera pas n’est pas dû à Bierhoff, qui est en fait responsable du personnel national des entraîneurs, qui a exprimé sa pleine confiance en Löw immédiatement après le coup de sifflet final en Espagne.

Au contraire, la majorité des 19 membres du présidium de la DFB souhaite obtenir une analyse détaillée et compréhensible des problèmes de l’équipe nationale de la part de l’entraîneur national en temps opportun.

Quelque chose de similaire s’est produit après le tour préliminaire historique de la Coupe du monde il y a deux ans, après quoi Löw a été autorisé à continuer. C’est aussi ainsi que cela devrait se passer cette fois, car il reste six bons mois avant la finale du Championnat d’Europe avec la phase de groupes dans leur propre pays, faute de temps et d’alternatives.

DFB-Elf: Bierhoff devrait abandonner le pouvoir pour Ralf Rangnick

Ralf Rangnick serait disponible en tant que seul candidat de premier plan et serait également intéressé. Cependant, l’ex-directeur sportif de Hoffenheim et RB Leipzig pousserait en fait pour un tout nouveau départ et exigerait que Bierhoff ait la compétence sportive exclusive dans le domaine de la sélection DFB.

Il est peu probable qu’il soit prêt à abandonner le pouvoir et à passer à l’arrière-plan. Bierhoff préfère apparemment lier son sort à Löw, même si malgré le contrat jusqu’en 2024, il court le risque de devoir quitter la DFB avec son compagnon de longue date s’il échoue à l’EM.

Mais peut-être qu’une porte dérobée s’ouvrira dans ce cas. Parce que selon le Frankfurter Rundschau Bierhoff « avec son réseau ne serait certainement pas un mauvais homme en tant que successeur du patron de DFL Christian Seifert ».