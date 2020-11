Les conseils pour les personnes vulnérables en Angleterre expliqués

Le Premier ministre a annoncé samedi soir un deuxième verrouillage national pour l’Angleterre, quatre mois seulement après la fin du premier, qui entrera en vigueur jeudi à minuit une seconde, après que les plans auront été présentés et débattus au Parlement. , les bars, les restaurants et les magasins non essentiels fermeront du 5 novembre au 2 décembre et les gens seront invités à rester chez eux à moins d’avoir une raison spécifique de partir – mais les écoles, les collèges et les crèches resteront ouverts. Mais ceux qui protégeaient la dernière fois, et qui étaient soumis aux règles les plus strictes de tout le monde, s’inquiéteront de ce que cela signifie pour eux.Voici tout ce que vous devez savoir.Qu’est-ce que le blindage? Quelque 2,2 millions de personnes qui ont été considérées « cliniquement extrêmement vulnérables »ont reçu l’ordre de se protéger en mars. Ils étaient informés soit par lettre, soit par leur médecin généraliste, ce qui les obligeait à rester chez eux à tout moment et à éviter tout contact avec d’autres personnes. Le blindage est défini comme le fait de ne pas quitter la maison, d’assister à des rassemblements et d’éviter tout contact avec toute personne présentant des symptômes de Covid-19. Les personnes qui ont subi une greffe, qui suivent certains traitements contre le cancer, qui souffrent de maladies pulmonaires sévères ou qui ont un système immunitaire étaient toutes parmi celles à qui on a demandé de se protéger, initialement pendant 12 semaines, mais après plusieurs prolongations, il a finalement été soulagé 1 Le gouvernement a dit à des millions de personnes classées comme cliniquement vulnérables au coronavirus de prendre des «précautions supplémentaires» pendant le verrouillage hivernal, mais s’est arrêté avant de mettre en œuvre un blindage formel, a déclaré le premier ministre Boris Johnson à Downing Street. conférence de presse samedi: «Je sais à quel point le blindage était dur et nous ne demanderons pas aux gens de se protéger à nouveau de la même manière.» Mais nous demandons à ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables de minimiser leurs contacts avec les autres et de ne pas aller travailler s’ils sont capables de travailler à domicile. »Boris Johnson a annoncé de nouvelles règles nationales pour l’Angleterre (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) Le médecin-chef anglais Chris Whitty a ajouté que les plus de deux millions de personnes figurant sur la liste de protection précédente devaient prendre des «précautions supplémentaires», mais que le blindage ne serait pas réintroduit en raison du «problème des personnes ayant des problèmes importants de solitude et se sentant complètement coupées. Le gouvernement a classé les personnes «cliniquement vulnérables» parmi les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes de moins de 60 ans souffrant d’un problème de santé sous-jacent, notamment des maladies chroniques, des maladies respiratoires comme l’asthme, les personnes enceintes et en surpoids. Il existe un autre groupe de personnes qui sont définis comme «cliniquement extrêmement vulnérables» au coronavirus, et le gouvernement fournira plus de clarté sur les orientations pour les deux groupes lundi. a promis d’écrire à tous ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables pour leur fournir des conseils détaillés pour le deuxième verrouillage. La clarté et le soutien.Age UK a déclaré que les personnes âgées sont susceptibles de se débattre avec «des contacts moins directs avec leur famille et leurs amis», ajoutant que l’organisation caritative «se mobilisera pour aider de toutes les manières possibles». La directrice de l’association, Caroline Abrahams, a déclaré: le cœur des personnes âgées aura sombré dans leurs bottes après avoir entendu cette nouvelle. «C’est pourquoi ce week-end, il est vraiment important de tendre la main aux personnes âgées de notre vie pour leur dire que nous les aimons, elles ne sont pas oubliées et nous serons là pour soutenez-les tout au long de cette nouvelle période de verrouillage national. «Si vous êtes inquiet pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre, n’hésitez pas à nous contacter. Vous n’êtes pas seuls. »James Taylor, directeur de l’organisation caritative pour l’égalité des personnes handicapées Scope, a exhorté le gouvernement à fournir des conseils clairs et plus accessibles sur« la forme renouvelée de protection »pour les personnes handicapées et leurs employeurs, ajoutant qu’elle était« au mieux vague ». Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) Il a déclaré que des millions de personnes handicapées protégeaient depuis mars et ressentiraient désormais «la même inquiétude douloureuse alors qu’elles sont loin des êtres chers sans soutien essentiel ». M. Taylor a déclaré:« Nous sommes préoccupés par le fait qu’il y ait encore trop de personnes handicapées qui passeront à travers les lacunes des mesures de soutien financier offertes et devront choisir entre se chauffer et manger cet hiver. «Les personnes handicapées se sont senties oubliées par le gouvernement lors de la première vague et ne doivent pas être abandonnées maintenant.» L’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind a également exhorté le gouvernement à soutenir ceux qui se sentent seuls à travers un deuxième verrouillage Le directeur général de l’organisme de bienfaisance, Paul Farmer, a déclaré qu’il y avait un «besoin urgent» d’un «programme de soutien hivernal en santé mentale» comprenant des services en personne et en ligne. Il a déclaré: «Le gouvernement doit apprendre des erreurs de la première vague, les gens peuvent obtenir de l’aide dès le début. »

