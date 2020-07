Les conseils autour de la baie de Morecambe demandent un siège aux pourparlers de déconcentration

Les villes et les communautés rurales à la périphérie de la baie de Morecambe réclament un siège aux futurs pourparlers sur le transfert des responsabilités dans un mouvement qui pourrait déclencher une division dans le Lancashire et Cumbria.Les dirigeants de trois conseils autour de la baie ont demandé au gouvernement leur partenariat transfrontalier existant à prendre en compte dans toute discussion sur l’avenir de la centrale électrique du Nord. si Cumbria ou Lancashire sont invités à présenter des propositions de déconcentration. Livre blanc à l’automne. La lettre des dirigeants du conseil dit: «La région couverte par nos trois conseils i s à la fois une communauté naturelle substantielle et une zone économique fonctionnelle. Historiquement, nous formons une seule communauté. »Les politiciens locaux ont maintenant mis sur pied le Comité mixte de Lancaster et de South Cumbria. Lors de sa première réunion cette semaine, il s’est dit préoccupé par le fait que la décentralisation en Cumbrie et dans le Lancashire pourrait rendre leur propre «coopération et collaboration plus difficile». Lire la suite Le maire de Sheffield, Dan Jarvis, veut un « nouvel accord » pour le Nord alors que la région lutte pour faire face au coronavirus et à une décennie d’austérité « déconnectée des décisions » La lettre, vue par i, dit: « Les trois conseils font partie des discussions qui se déroulent au sein nos comtés respectifs, mais nous continuons à reconnaître que nos liens les plus étroits sont les uns avec les autres. «Nous craignons également que la décentralisation dans le Lancashire et la Cumbrie ne rende notre coopération et notre collaboration plus difficiles et rend nos projets communs plus difficiles à négocier, et vont à l’encontre de l’esprit antérieur de tous les accords de déconcentration antérieurs qui fonctionnaient dans la mesure du possible dans des limites économiques fonctionnelles. »Il ajoute:« Aucun de nous ne soutient la formation de conseils de comté unitaires. Nous affirmons que la répartition géographique de nos grands comtés laisserait de nombreux habitants se sentir déconnectés des décisions prises à cette échelle. »En juin, les dirigeants de 15 autorités locales du Lancashire ont voté pour le principe d’un maire de comté élu, ce qui donnerait plus de chance au Lancashire. Le chef du conseil du comté de Lancashire, Geoff Driver, a déclaré à l’époque: «Les messages que nous recevons sont que le gouvernement voit une autorité combinée et un examen du gouvernement local aller de pair.

