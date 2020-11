Les conducteurs recevront des subventions pour acheter des voitures électriques alors que Boris Johnson annonce un plan de «  reconstruire plus vert  » en 10 points

Les conducteurs se verront offrir des subventions d’une valeur de plusieurs milliers de livres pour acheter des voitures à faibles émissions ou électriques afin de les encourager à passer des véhicules à essence et diesel, annoncera le Premier ministre.Boris Johnson confirmera son intention d’interdire la vente d’essence neuve. et les voitures diesel d’ici une décennie jusqu’en 2030, dans un effort pour atteindre l’objectif du Royaume-Uni d’émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050.Le bulletin d’information politique i réduit le bruit Les mesures font partie du plan en 10 points de M. Johnson pour une «révolution industrielle verte »Conçu pour réinitialiser son gouvernement au milieu de la pandémie de coronavirus et sortir des différends déstabilisants au sein de son cercle restreint de Downing Street. Lire la suite Le plan d’émissions nettes de carbone zéro de Boris Johnson est le début d’un réel changement dans l’économie britannique Le plan implique également qu’une ville entière du Royaume-Uni passe à l’hydrogène d’ici la fin de la décennie, avec tous les foyers et entreprises chauffés uniquement par la technologie. Johnson a affirmé que le plan en 10 points, coûtant au Trésor un total de 12 milliards de livres sterling, créerait 250000 emplois à travers le Royaume-Uni et aiderait le pays à «reconstruire plus vert», dans le cadre du programme de «nivellement» qu’il s’est engagé à la suite de son glissement de terrain électoral. Le plan net zéro de Boris Johnson pourrait voir les maisons britanniques fonctionner à l’hydrogène et les voitures à l’électricité (Photo: AP Photo / Matt Dunham) Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé cette année que l’interdiction serait reportée Alors qu’il avait été dit que l’interdiction des voitures à essence et diesel serait reportée à 2030, elle suscitera toujours la controverse dans l’industrie automobile avec des plaintes selon lesquelles il n’y a pas assez de temps pour faire la transition. Je reçois des subventions de plusieurs milliers de livres pour les aider à passer à des véhicules électriques ou à faibles émissions, pour un coût total de 582 millions de livres pour le gouvernement. Le gouvernement a déjà annoncé 1,3 milliard de livres sterling pour plus de points de recharge pour véhicules électriques en Angleterre. En savoir plus Le public soutient la plantation d’arbres et les énergies renouvelables par rapport aux nouvelles technologies telles que le stockage du carbone M. Johnson a déclaré que le plan profiterait des atouts du Royaume-Uni et de ses centres industriels, avec des investissements ciblés sur l’Écosse, le Pays de Galles et le nord-est de l’Angleterre, le Yorkshire et le Humber Les 12 milliards de livres sterling de dépenses publiques – qui ne sont pas toutes nouvelles – pourraient être égalées par 36 milliards de livres d’investissements du secteur privé, a déclaré Downing Street. M. Johnson a déclaré: «Mon plan en dix points créera, soutiendra et protégera des centaines de milliers d’emplois verts, tout en progressant vers le net zéro d’ici 2050. »La responsable politique de Greenpeace UK, Rebecca Newsom, a déclaré que ce plan représentait« un grand pas en avant pour lutter contre l’urgence climatique ». Mais le secrétaire aux affaires de l’ombre, Ed Miliband , a décrit le plan comme «des pots de financement réaménagés et des promesses renouvelées». Lord Deben, président du comité sur le changement climatique, a déclaré que le plan marquait une «vision pour un Royaume-Uni net zéro», mais a ajouté: «Cela doit maintenant être transformé en un feuille de route illimitée – pour que nous sachions tous ce qui se passera dans les années à venir. » Éolien offshore – Produire suffisamment d’énergie éolienne offshore pour alimenter chaque maison, quadrupler la production à 40 GW d’ici 2030 et soutenir jusqu’à 60000 emplois Hydrogène – Générer 5 GW de capacité de production d’hydrogène à faible émission de carbone d’ici 2030 pour l’industrie, les transports, l’électricité et les foyers, et visant à développer la première ville entièrement chauffée à l’hydrogène d’ici la fin de la décennie.Nucléaire – Faire progresser le nucléaire en tant que source d’énergie propre et développer la prochaine génération de petits réacteurs avancés, qui pourraient soutenir 10000 emplois.Véhicules électriques – Soutenir les bases de construction automobile du Royaume-Uni pour accélérer la transition vers les véhicules électriques et adapter les infrastructures nationales Transports en commun, vélo et marche – Rendre le vélo et la marche plus attractifs et investir dans les transports publics zéro émission Jet Zéro et maritime plus vert – Soutenir les industries difficiles à décarboner plus écologique grâce à des projets de recherche pour les avions et les navires à zéro émission.Maisons et bâtiments publics – Rendre les maisons, les écoles et les hôpitaux également plus verte, plus chaude et plus écoénergétique, tout en créant 50000 emplois d’ici 2030 et en visant l’installation de 600000 pompes à chaleur chaque année d’ici 2028 Captage du carbone – Devenir un leader mondial de la technologie qui capte et stocke les émissions nocives loin de l’atmosphère. – Protéger et restaurer notre environnement naturel, planter 30000 hectares d’arbres chaque année, tout en créant et en conservant des milliers d’emplois.Innovation et financement – Développer la technologie nécessaire pour réaliser ces nouvelles ambitions énergétiques et faire de la City de Londres le centre mondial de la finance verte .

LEGRAND Barreau laiton 12x6,5mm pour raccordement des conducteurs de protection dans XL³400 - Long. 456mm Caractéristiques produit : Raccordement des conducteurs de protection Barreau laiton pour conducteurs de protection Longueur 456 mm, section 12 x 6,5 mm : 36 trous Ø5,3 mm (1,5 à 10 mm²) ; 2 trous Ø9 mm (35 mm²) ; 4 trous Ø6,5 mm (2,5 à 16 mm²) Se fixe sur les montants fonctionnels à l'aide des pattes

La Mer Le Soin Repulpant pour les Lèvres Soin des Lèvres Le Soin Repulpant pour les Lèvres La Mer offre une hydratation profonde et durable. Il apporte un effet repulpant instantané et un boost de collagène pour des lèvres charnues au fil du temps. Ce soin améliore visiblement la définition et les contours naturels des lèvres. Son utilisation est multifonctionnelle

Mavala Masque de Jouvence pour les Mains SOIN DES MAINS Les mains, au même titre que le visage, ont le droit à un soin spécifique désincrustant et hydratant. Le MASQUE DE JOUVENCE POUR LES MAINS apporte un bienfait immédiat aux mains rêches et sans éclat. Il contient du céramide 2 et de l'aloe vera qui hydratent et adoucissent la peau, de l'allantoïne, aux

STRIVECTIN Tripeptide Hyaluronique Gel - Crème contour des yeux 15ML Strivectin Gel-Crème pour les Yeux Hydrate intensément le contour des yeux délicat. Réduit l'apparence des ridules, des cernes et des poches en seulement une semaine. Neutralise les effets visibles de l'exposition à la lumière bleue. Testé par un ophtalmologiste. L'acide hyaluronique offre une hydratation intense. Le tripeptide et

Oral B Stages Power Reine des Neige 2 Brosettes pour Brosse à Dents Electrique Description : Ces têtes de brosse à dents extra-douces sont spécifiquement faites pour les brosses à dents électriques Stages Power. Les poils extra-souples sont doux pour les gencives et les dents des enfants. Le diamètre est idéal pour les dents des enfants. La tête doit être changée tous les 3 mois

LEGRAND Kit pour fixation murale des bornes métal Green'up Premium pour véhicule électrique Caractéristiques produit : Pour bornes métal Kit de fixation murale avec façade avant métal Caractéristiques générales : Bornes Green'up™ Premium - équipements et options