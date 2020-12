Les conditions de neige et de glace devraient frapper le Royaume-Uni la semaine prochaine alors que «  l’hiver arrive  »

La neige et la glace devraient balayer le Royaume-Uni dès la semaine prochaine, avec des avertissements météorologiques émis dans certaines régions du pays. Le mardi est le premier jour officiel de l’hiver, selon les météorologues, et avec cela viendra une forte baisse de température, ainsi que des conditions plus difficiles, notamment du grésil, de la grêle et des gelées. avertissements pour la neige et la glace en Écosse pour mercredi et jeudi, où les résidents auront «un avant-goût de l’hiver», selon la prévisionniste Bonnie Diamond. Les habitants de Central, Tayside and Fife, Highlands et Eilean Siar, Lothian Borders, Strathclyde et le sud-ouest L’Écosse peut s’attendre à ce que de fréquentes averses se transforment en neige ainsi que du grésil et de la grêle sur le littoral.Écosse, dans le nord-ouest, pourrait voir 2 cm de neige jeudi matin avec 2 à 5 cm au-dessus de 200 m et jusqu’à 10 cm sur certains des itinéraires les plus hauts. La neige pourrait également atteindre les hautes terres du sud, selon l’avertissement météo.Certaines scènes hivernales pourraient voir des averses de neige et des étendues glacées, ce qui est susceptible de perturber les déplacements. comme « un bon début » pour décembre pour de nombreuses personnes et a déclaré que les régions du sud et de l’est continueraient de recevoir beaucoup de soleil l’après-midi. Des nuages ​​plus épais sont attendus plus au nord-ouest du Royaume-Uni, ce qui entraînera parfois de légères pluies dans le nord et Dans tout le Royaume-Uni, les températures ont atteint 7 à 9 ° C (45 à 49 ° F) mardi, ce qui en fait une «journée d’hiver fraîche, claire et fraîche» pour la plupart le 1er décembre, selon Mme Diamond. Une bande de nuages ​​et de pluie devrait se déplacer vers le sud-est mercredi et qu’il fera plus froid avec des intervalles ensoleillés, de fortes averses et des vents violents dans le nord.Météo instable Des conditions plus froides et instables devraient se propager à l’ensemble du Royaume-Uni jeudi avec des averses fréquentes, des zones de fortes pluies et un peu de neige sur les collines, a déclaré le Met Office.Il y a également un risque que de la neige baisse plus tard dans la semaine, bien que loin des collines, il est actuellement incertain de savoir exactement où la neige tombera. M6 près de Shap en C Ombrie alors que la neige se dépose sur le sol en janvier de cette année (Photo: Owen Humphreys / PA Wire) Des gelées peuvent se former dans les périodes claires entre les bandes d’averses hivernales et celles-ci pourraient être fortes ou même sévères dans des conditions claires prolongées dans les parties nord-ouest de À Londres, des nuages ​​et des pluies légères sont prévues tout au long de la semaine tandis qu’à Cardiff, de fortes pluies jeudi devraient céder la place à des épisodes ensoleillés ce week-end.Belfast verra des nuages ​​et des pluies légères tout au long de la semaine atteignant des sommets de 8 ° C ( 46F) le samedi Reportage supplémentaire par PA