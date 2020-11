Les compétitions de tennis des groupes d’âge reviennent avec prudence en Inde – Tennis

Le circuit de tennis indien reprend après une interruption de huit mois alors que quelques États lancent à partir de lundi les tournois nationaux de l’All India Tennis Association (AITA) dans tous les groupes d’âge. Le tennis sera le deuxième sport à faire un retour compétitif dans le pays après les qualifications de deuxième division de la I-League le mois dernier.

Huit villes – Delhi, Gurugram, Sonipat, Indore, Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh et Raipur – organiseront des tournois localement. D’autres États et villes suivront en fonction de la disponibilité des tribunaux et de la situation entourant la pandémie de Covid-19. « En tout, une quarantaine de tournois sont prévus du 16 novembre au 31 décembre », a déclaré dimanche le secrétaire général de l’AITA, Anil Dhupar.

Alors que les matchs masculins et féminins dureront sept jours, les séries de talents et de championnats pour les joueurs U-12, U-14 et U-16 ne dureront que trois jours. Il n’y aura pas de compétitions de double et ce sera un tirage au sort de 32 en simple. Les voyages interétatiques pour les tournois ne seront pas autorisés. Les déplacements inter-districts sont soumis à des règles spécifiques à l’État. «Nous ne voulons pas que les joueurs et les enfants voyagent beaucoup parce que nous sommes toujours dans la pandémie», a déclaré Dhupar.

Alors que les éliminatoires de la I-League – comme ce sera le cas avec la Super League indienne à partir de cette semaine – se sont déroulés dans un environnement contrôlé, le tennis n’aura pas de bio-bulle, devenue la norme pour relancer les activités sportives dans le monde. L’AITA a cependant formé des protocoles élaborés et des procédures opérationnelles standard (SOP) pour toutes les unités d’État.

Les participants, les entraîneurs, le personnel et les officiels subiront des tests thermiques avant d’entrer sur le site ou le club, et toute personne présentant des symptômes même légers de Covid-19 sera évitée. Les joueurs ne peuvent toucher que leurs raquettes, serviettes et balles attribuées à un court particulier pour ce match ou cette séance d’entraînement. Le changement d’extrémité est autorisé mais les joueurs devront utiliser les côtés opposés du filet pour le faire. Les douches et les vestiaires seront interdits et les joueurs devront quitter le site immédiatement après le match.

Pour éviter la surpopulation, les parents accompagnant les enfants sur le site pour les matches ne seront pas autorisés à s’asseoir à l’intérieur du court. «Nous avons informé toutes les personnes concernées de ne pas permettre aux parents de siéger devant les tribunaux; ils peuvent attendre en dehors de la zone. Ils devront porter des masques, maintenir une distance sociale et suivre le processus de désinfection mis en place dans ce lieu. En dehors de nos SOP, beaucoup de choses sont faites pour la sécurité en fonction de la zone ou du club dans lequel des tournois spécifiques auront lieu », a déclaré Dhupar.

Dhupar, qui a succédé au poste de secrétaire général de l’AITA il y a seulement deux mois, a déclaré qu’il évaluerait le déroulement des tournois au cours de la première semaine avant de modifier certains règlements si nécessaire.

«Nous essayons seulement de donner aux joueurs qui sont sans tennis depuis mars l’occasion d’aller sur les courts maintenant. Nous pensons que ce n’est pas le moment de commencer des tournois à part entière; cela suivra en temps voulu. C’est juste pour débuter avec du tennis de compétition. »

SOP et protocoles clés

* Pas de doubles; seuls les matchs simples avec une taille de tirage de 32.

* Les voyages interétatiques pour les joueurs ne sont pas autorisés.

* Dépistage thermique obligatoire: toute personne présentant des symptômes se voit refuser l’entrée.

* Les joueurs doivent gérer leurs propres raquettes, serviettes et balles allouées au terrain.

* L’utilisation des douches et des vestiaires est interdite.

* Arrivez le plus près possible du jeu; quitter immédiatement après le jeu.

* Évitez les poignées de main, les high-fives ou toute forme de contact physique sur le court.

* Portez un masque en dehors du terrain.

