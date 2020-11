Les commentaires passés de Christian Eriksen sur Mesut Ozil semblent maintenant intéressants – .

in

Arsenal doit trouver un nouveau meneur de jeu en 2021, mais peu d’entre eux auraient prédit un déménagement pour Christian Eriksen compte tenu de son histoire à Tottenham Hotspur.

Les Gunners manquent de créativité dans le dernier tiers, et si Mikel Arteta veut faire pression pour un top quatre de sitôt, il a besoin de quelqu’un pour apporter de la ruse pour déverrouiller l’attaque d’Arsenal.

Maintenant, le Corriere dello Sport rapporte qu’Arsenal pourrait concevoir un accord d’échange qui verrait Eriksen arriver de l’Inter Milan, avec Granit Xhaka se dirigeant dans la direction opposée.

RN x FM21 – Épisode 1 – Remplacement de Gerrard chez les Rangers, pré-saison, embauche de nouveaux entraîneurs et plus encore…

mariée

738087

RN x FM21 – Épisode 1 – Remplacement de Gerrard chez les Rangers, pré-saison, embauche de nouveaux entraîneurs et plus encore…

/static/uploads/2020/11/677634_t_1605141169.jpg

677634

centre

Antonio Conte veut un combattant au milieu de terrain, Xhaka étant mieux adapté à son style de l’Inter qu’Eriksen, qui a eu du mal depuis son arrivée de Tottenham en janvier.

Eriksen a montré qu’il pouvait le faire en Premier League, bien que son histoire avec les Spurs et sa forme à l’Inter puissent signifier que certains sont un peu sceptiques quant à l’arrivée du Danois.

Pendant si longtemps, la conversation et les arguments dans le nord de Londres seraient Eriksen contre Mesut Ozil; Les fans des Spurs et d’Arsenal ont plaidé que leur meneur de jeu était le créateur en chef de la rivalité amère.

Avec Eriksen peu convaincant depuis plus d’un an maintenant et Ozil omis de l’équipe d’Arsenal, les deux joueurs se sont un peu fanés – mais Eriksen a toujours été un fan d’Ozil, le joueur qu’il pourrait finalement remplacer.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Quand Eriksen était comparé à Ozil en 2013, il a insisté sur le fait qu’il n’était pas aussi bon que l’Allemand, même si c’était « cool » de recevoir une telle comparaison.

Eriksen a admis plus tard qu’il avait l’habitude d’étudier Ozil quand il jouait pour le Real Madrid, déclarant que « c’est une blague » à quel point il est bon – bien qu’Arteta soit apparemment en désaccord à ce stade de sa carrière.

Le Danois peut trouver attrayant de suivre les traces d’Ozil en devenant le nouveau meneur de jeu d’Arsenal, mais il reste à voir s’il voudrait ternir sa réputation à Tottenham.

Crédit photo doit lire IAN KINGTON / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Vraiment m’ennuie »: Ian Wright défend les commentaires sur Jack Grealish d’Aston Villa

Partager : Tweet