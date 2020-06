Les commentaires de la Fed pourraient mettre un «plancher» sous les actions, poussant les investisseurs à recharger

La Réserve fédérale américaine ne rappelle pas encore ses mesures de soutien économique, révélant cette semaine qu’elle maintiendrait les taux d’intérêt à près de zéro pendant un certain temps.

Cette décision devrait inciter les investisseurs à compléter leurs portefeuilles et à mettre un terme à la menace d’un deuxième effondrement du marché.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que COVID-19 et les mesures prises pour contrôler sa propagation avaient provoqué une forte baisse de l’activité économique et une forte augmentation des pertes d’emplois.

« Les indicateurs de dépenses et de production ont chuté en avril, et la baisse du PIB réel au cours du trimestre en cours sera probablement la plus sévère jamais enregistrée », a-t-il déclaré.

«Même après le rapport sur l’emploi étonnamment positif de mai, près de 20 millions d’emplois ont été perdus sur le net depuis février, et le taux de chômage a augmenté d’environ 10 points de pourcentage pour atteindre 13,3%.»

Powell a déclaré que la Fed prévoyait de maintenir le taux d’intérêt à près de zéro « jusqu’à ce que nous soyons convaincus que l’économie a survécu aux événements récents et qu’elle est en voie d’atteindre nos objectifs maximaux en matière d’emploi et de stabilité des prix ».

Alors que les taux d’intérêt devraient rester inchangés, ce sont les commentaires de Powell après la réunion qui ont suscité l’intérêt. Comme Stockhead a souligné hier avant la réunion, ces commentaires peuvent être un indicateur important pour les investisseurs.

«Backstop» pour les stocks

Nigel Green, PDG du fonds d’investissement mondial deVere Group, a souligné les commentaires de Powell selon lesquels la pandémie «pèse lourdement» sur l’économie américaine – la plus grande du monde – et la Fed ferait «tout ce que nous pouvons, et aussi longtemps qu’il le faudra. »Pour soutenir la reprise et« limiter les dommages durables »à l’économie.

« Dans ce contexte, de nouveaux stimulants peuvent être attendus de la part de la Fed – et peut-être aussi du Congrès – dans un avenir proche, car la relance économique sera un processus plus long que beaucoup ne l’avaient espéré », a déclaré M. Green.

« Ce » filet de sécurité « de la Fed réduit la menace d’une deuxième crise du marché même si les données économiques arrivent moins bien que le trimestre prochain.

« Il fournit quelque chose d’un » plancher « pour les actions. »

Green a déclaré qu’en conséquence, les investisseurs chercheraient à compléter leurs portefeuilles d’investissement pour avancer à des points d’entrée plus bas, avant que la hausse des valeurs ne se déclenche avec un autre cycle de relance.

La récente remontée des marchés boursiers a fait craindre que les investisseurs soient trop optimistes et que les marchés ne reflètent pas avec précision la gravité de l’impact économique.

Cependant, Green dit qu’il pourrait également être le cas que les marchés donnent aux investisseurs des signaux clairs pour la forme actuelle et future de l’économie, dans laquelle il y a et sera des gagnants et des perdants distincts, contrairement à d’autres récessions.

« La Fed estime que les perspectives économiques pour le reste de cette année seront difficiles », a-t-il noté.

« Mais il continuera à acheter de la dette adossée au gouvernement » au moins au rythme actuel « et les marchés estiment que cela sera encore augmenté afin de maintenir le bon fonctionnement du marché.

«Cela soutiendra et augmentera probablement les prix des actifs à l’avenir. Les investisseurs seront désormais à l’affût des opportunités avant l’annonce de tout nouveau plan de relance ou d’un plan de relance amélioré. »

