Les commandes vocales Alexa lanceront bientôt des applications Android et iOS

Amazon a lancé un aperçu d’Alexa for Apps qui lance des applications Android et iOS avec votre voix.

Il fonctionne avec l’application Alexa, Alexa intégrée et les écouteurs compatibles.

TikTok, Uber et d’autres fabricants d’applications ajoutent déjà une prise en charge.

L’application Alexa d’Amazon sera bientôt utile pour démarrer des tâches dans d’autres applications mobiles.

L’entreprise a dévoilé (via Le bord) une boîte à outils de prévisualisation Alexa for Apps qui utilise des compétences personnalisées pour lancer des applications Android et iOS. Tant qu’une application prend en charge les liens profonds, il vous suffit d’utiliser votre voix pour effectuer une recherche, trouver plus d’informations ou accéder à pratiquement toute autre fonctionnalité.

Cela fonctionnera avec l’application Alexa (y compris les mains libres), les appareils avec Alexa intégré et les appareils portables tels que les Echo Buds d’Amazon.

Les développeurs souhaitant utiliser Alexa pour les applications peuvent demander à rejoindre l’aperçu maintenant. Amazon publie également une foule de fonctionnalités Alexa supplémentaires en même temps, y compris une version bêta pour un modèle de conversation plus naturel, des compétences de mise en pause, des achats Amazon sur les appareils Echo à écran tactile et le lancement des compétences Alexa à partir d’applications et du Web.

Vous n’aurez peut-être pas à attendre longtemps pour essayer ce contrôle Alexa vous-même, au moins. De nombreux créateurs d’applications majeurs intègrent déjà Alexa dans leur ensemble de fonctionnalités. TikTok vous permettra de commencer l’enregistrement sans toucher l’écran, tandis que Twitter peut rechercher un hashtag ou un mot-clé. Uber peut vous montrer l’emplacement du conducteur après avoir réservé un trajet via la compétence Alexa, et Sonic peut afficher les emplacements des restaurants.

Il faudra probablement un certain temps avant que d’autres applications utilisent les nouveaux talents d’Alexa. Cela pourrait cependant contribuer grandement à combler certaines lacunes de fonctionnalités avec les assistants vocaux rivaux. L’Assistant Google et Siri d’Apple peuvent déjà utiliser la voix pour effectuer des tâches dans une gamme d’applications. Amazon n’a pas le luxe de s’intégrer directement à un système d’exploitation, mais cela pourrait le rapprocher suffisamment pour que vous ne soyez pas aussi tenté de changer d’assistant vocal.

Lire la suite: Notre guide de tout ce qu’Alexa peut faire