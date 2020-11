Les combats de Shirley Chisholm dans Danai Gurira de Black Panther – / Film

Danai Gurira (Panthère noire, Les morts qui marchent) est réglé pour jouer dans Le combat Shirley Chisholm, un film sur la première députée noire des États-Unis d’Amérique qui a continué à écrire une fois de plus l’histoire en se présentant à la présidence en 1972.

Variety rapporte que Gurira, qui est apparu dans l’année dernière Avengers: Fin de partie et est censé apparaître dans le film de monstre géant de Legendary Godzilla contre Kong l’année prochaine, jouera Shirley Chisholm, prenant le relais dans un rôle qui était autrefois réservé à Viola Davis (Clôtures, La brigade suicide). Davis allait auparavant produire et jouer dans le projet d’Amazon Studios, mais il semble qu’elle ne soit plus impliquée et cette itération n’a pas encore de distributeur aligné.

Variety souligne qu’il ne s’agit pas d’un biopic typique du berceau à la tombe de Chisholm, décédé en 2005 (même si un serait certainement justifié, compte tenu de la vie qu’elle a menée). Au lieu de cela, le film suivra sa course historique à la présidence et se concentrera sur la façon dont «le Chisholm Trail a été peuplé de jeunes qui ont cherché un changement social et politique pendant l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire américaine. Chisholm, qui a été élue première députée noire du pays en 1968, a été la toute première candidate noire à la nomination d’un grand parti à la présidence des États-Unis – bien que, malheureusement, elle ait rencontré un sexisme important pendant la campagne électorale et même au sein de la sienne. fête. On dirait que cela a l’étoffe d’un candidat potentiel aux récompenses pour Gurira, que j’aimerais beaucoup voir offrir une grande vitrine pour ses talents.

Adam Countee, qui a écrit des crédits sur des émissions comme Communauté, Silicon Valley, Directeurs adjointset HBO Courir, écrit le scénario. Cherien Dabis, qui a réalisé des épisodes de Ramy, Ozark, Le pecheur, et Empire, sera la réalisation et le film sera produit par Stéphanie Allain, qui a précédemment produit ou produit Hustle & Flow, Serpent noir gémissant, Au-delà des lumières, Chers Blancs, et la cérémonie des Oscars de cette année. (Tu te souviens de ça? Parasite a remporté le prix du meilleur film! A quel point c’était incroyable? Cela ressemble à un rêve de fièvre collectif, mais c’est une chose réelle qui s’est réellement produite.)

Ce doit être une période intéressante pour la famille Chisholm en ce moment. Non seulement Kamala Harris vient d’être élue comme la première vice-présidente noire que ce pays ait jamais vue (en s’appuyant sur les fondations que Chisholm a posées lorsqu’elle était active dans la sphère politique), mais Chisholm a également été représentée dans la série FX. Mme Amériqueet l’actrice Uzo Aduba (Orange est le nouveau noir) a même remporté un Emmy pour sa performance.

