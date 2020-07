Les collectionneurs de cartes postales anciennes aident des inconnus à découvrir de précieux instantanés de leur histoire familiale

Une image peint mille mots. Mais une carte postale vintage peut évoquer toute une histoire de famille, il suffit de demander à Lynn Heiden, qui passe sa retraite à retracer la généalogie de parfaits inconnus à l’aide de messages et de photos abandonnés depuis longtemps, découverts lors de la vente de coffre de voiture. «Je fais des choses que j’aime. Je vois un visage et je pense: « Ooh, quelle belle femme » », dit-elle. La newsletter i a coupé le bruit. Son objectif à présent n’est pas d’augmenter sa collection, mais de la réduire – en recherchant l’origine des documents et, idéalement, en les rendant aux descendants de leurs propriétaires d’origine. « Je passe quelques jours par mois sur mon propre arbre », elle dit. «Mais la plupart de mon temps est consacré aux autres.» Lynn Heiden retrace ses découvertes de cartes postales sur son site Web, Lynnswaffles.com Une image de vies oubliées et les archives de journaux, alors qu’elle essaie de se faire une image aussi complète que possible d’une vie oubliée. «Certaines des collections que j’ai trouvées m’ont conduit à des chemins qui sont tout simplement incroyables», dit-elle. de photos et d’une coupure de journal qu’elle a trouvé dans une «boîte de toutsorts» à une foire aux antiquaires dans le Devon. Ce n’est qu’à son retour à la maison qu’elle a réalisé qu’ils étaient tous liés à Mary Ansell, l’actrice épouse du créateur de Peter Pan, JM Barrie. La plupart des photos n’avaient jamais été publiées auparavant. Il a lentement retracé l’histoire de la vie d’Ansell et l’a enregistrée sur trois articles de blog totalisant 15 000 mots sur lynnswaffles.com. En savoir plus Shirley Baker: A Different Age, critique: L’exposition se concentre sur ses représentations des personnes âgées, qui s’épanouissent sous son regard satirique. Au cours de Noël, elle s’est réveillée pour trouver trois courriels de Jessica Mullen, une descendante de Californie. Mullen a déclaré qu’elle avait «des frissons de tout le corps» à la découverte du travail de Heiden. Plus tôt cette année, la collection a été expédiée outre-Atlantique. Heiden est «tout à fait le saint», dit Mullen à i. «Il est difficile de décrire l’émotion d’être réuni avec une famille qui a disparu depuis longtemps et qui est pour la plupart oubliée. Je ne remercierai jamais assez Lynn pour avoir sauvegardé les photos. C’est presque comme si elle avait soigné et guéri un de nos proches malades. »Une vague de recherches sur l’histoire de la famille Il déteste voir une collection qui n’est pas conservée intacte. «Ça se divise un peu partout – ça me brise le cœur», dit-elle. L’une de ses paperchases a commencé par un dégagement de maison après la mort en 2018 de Rosemary Anne Scudamore, la dernière des trois sœurs, dont aucune n’en avait «Ils ont tous une histoire intéressante», dit Heiden, qui a lentement déroulé chacun d’eux. L’histoire s’est terminée avec la boîte de souvenirs postée à la famille au Canada et Heiden visitant la pierre tombale nouvellement installée de Scudamore dans un cimetière du Devon en mai dernier. à la maison et à réfléchir aux choses importantes de la vie. Et elle n’est pas la seule. Ancestry.com, le plus grand site Web de généalogie au monde, indique qu’il a constaté une augmentation de 45% du trafic des nouveaux visiteurs pendant le verrouillage.Sur eBay, il y a 1,2 million d’articles de papier de collection et d’éphémères – le nom des articles qui ont été conçus être transitoire – y compris plus de 5 000 listes de lettres. La plupart d’entre eux ont été écrits par des personnes dont vous n’aurez jamais entendu parler. Cinq lettres manuscrites des années 1980 à un prisonnier du Dorset vous coûteront 5,75 £. Vous pouvez mettre la main sur une collection d’environ 30 billets de 1802 à 1818, «principalement en espagnol» pour 3 £. Et un vieux portefeuille en cuir contenant des lettres d’amour et des photos de la fin des années 1940 coûte actuellement 10,50 £.Gorge Thomas Taylor et sa famille sur une photo des archives de Charnwood Généalogie un passe-temps retrace les expéditeurs de cartes postales, documente le processus sur son blog. Les clients lui disent souvent qu’ils ne savent pas comment lancer leurs recherches familiales. Il dit: «Une partie de mon achat des cartes postales anonymes avec des indices était de leur montrer que quelques noms ou une date et un lieu suffisent parfois pour commencer à assembler un arbre généalogique, trouver une connexion et réunir une carte.» Plusieurs de ses cartes postales et les recherches qu’elles ont déclenchées ont été ajoutées aux archives et aux monuments commémoratifs à travers le pays. Lorsqu’il retrace un membre de sa famille, il se contente d’un petit don à une œuvre de bienfaisance en lieu et place des frais de port. «Certaines personnes penseraient que c’est assez ennuyeux», admet-il. Mais pas les descendants qui récupèrent les photos et les documents relatifs à leur famille. «Je suis assez ému», a répondu l’un d’eux. «Puis-je dire que j’aime les gens comme vous? Prendre le temps et la peine de faire le suivi d’une obscure photographie trouvée lors d’une foire aux cartes postales. Votre effort pour trouver des proches n’a pas de prix. »La collectionneuse Helen Baggoot est l’auteur d’un livre Publié dans le passé (Photo: Sasfi Hope-Ross Photography) Tout a commencé avec une seule carte postale d’une vente de coffre de voitureHelen Baggott, auteur de Publié dans le passé: Révélant les vraies histoires écrites sur une carte postale, grâce à ses fouilles, elle a découvert des liens avec le médecin du roi Édouard VII et Arnold Schwarzenegger.Elle est devenue accro après un achat par ses parents lors d’une vente de démarrage de voiture: une seule carte postale envoyée aux États-Unis en 1913 Il était adressé à Gilbert Freeman, un soldat du Somerset résidant à la caserne de Chelsea. Baggott a finalement retracé la courte vie de Freeman, qui s’est terminée par sa mort à la bataille de la Somme trois ans plus tard. Elle a publié ses recherches en ligne et en quelques heures, ses descendants vivant en Amérique ont contacté une carte postale aléatoire de 1907 tracée par Baggott, qui s’est avérée avoir été écrite par Edwin George Harrison, un cuisinier de la Royal Navy. Il a été envoyé quelques jours avant sa mort aux côtés du secrétaire d’État à la guerre, le maréchal Lord Kitchener, à bord du HMS Hampshire après la bataille du Jutland. «Cette carte postale est extrêmement défraîchie», dit Baggott. «Pourtant, cela a révélé un lien merveilleux avec un événement qui a affecté ce pays et le monde en général.» Carte postale Snowdonia du passé Histoires qui parlent d’histoire D’un autre, elle a retracé l’écrivain, Emily Jones, à travers les registres de recensement. Elle a découvert que Jones avait commencé comme un domestique de 10 ans à peine alphabétisé travaillant et vivant avec une blanchisseuse à Bath au XIXe siècle. Après son mariage, elle avait réussi à faire ce que ses propres parents n’avaient pas les moyens de faire – garder ses enfants avec elle à la maison. «Il y a un joli post-scriptum dans l’histoire de cette carte postale. La fille aînée du couple, Hannah, née en 1878, est devenue enseignante. Ainsi, sur cette carte postale, nous voyons un enfant travailleur peu instruit grandir pour devenir l’épouse et la mère d’enfants éduqués qui, à leur tour, éduqueraient les autres. « L’histoire d’Emily parle autant de notre histoire et de notre changement social que ceux liés aux histoires d’événements nationaux et internationaux: enfant travailleur, épouse et mère. »Simon Last de Charnwood Généalogie« C’est comme écouter les vacances de quelqu’un »Tom Jackson se contente de laisser les histoires derrière son« un peu hors de contrôle » la collection de cartes postales reste énigmatique. Il ne recherche pas leurs origines, s’émerveille simplement de leur humour et de leur idiosyncrasie. «J’ai commencé à les publier sur Twitter, et les gens semblaient voir dans la juxtaposition de l’image et du message ce que je voyais aussi: quelque chose de fragmentaire et de réel et de mélancolie et intrigant », dit-il.« Regarder ces vieilles cartes postales peut donner l’impression d’écouter les vacances de quelqu’un d’autre. Même si les cartes postales sont ouvertes et peuvent être lues par n’importe qui, y compris le facteur, je trouve que les correspondants peuvent être étonnamment peu surveillés. »La popularité du compte Twitter, @PastPostcard, a conduit à un livre, Postcard From The Past, et à un podcast du même nom. Le romancier Mark Haddon a qualifié les cartes de «reliques archéologiques de [a] monde perdu… une collection d’histoires très courtes et très cryptiques se déroulant dans cette Atlantide noyée des années 60 et 70 ». lacs tranquilles de Snowdonia au nord-ouest du Pays de Galles. Au dos, l’écriture se lit comme suit: «Je dois avoir un chinwag privé quand je rentre à la maison. Veuillez ne rien dire à Martin. Oui vous l’avez deviné. J’ai été une vilaine fille. S’il vous plait, taisez-vous. »Aider les historiens Lynn Heiden recommande que nous rendions service aux futurs historiens amateurs, aux détectives et aux collectionneurs et que nous écrivions les noms, âges et dates au dos des documents. Et elle est horrifiée quand je dis cela après un seul combat sur Google pour mes ancêtres, il ne m’était jamais venu à l’esprit de chercher à nouveau dans le cas où un détective de cartes postales aurait mis en ligne un blog entre-temps. «C’est assez incroyable.» Cartes postales – une histoire écrite En 1840, Théodore Hook s’est envoyé une carte postale. Il est le plus ancien au monde, selon Guinness World Records, et le plus cher à être vendu aux enchères (il a coûté 31 758 £ en 2002). En 1871, la Bank Holidays Act a déclenché une vague d’excursionnistes dans les villes balnéaires britanniques, désireux d’envoyer un souvenir à leurs proches. L’ouverture des premiers Butlin’s en 1936 et l’essor des vacances à forfait dans les années 1960 ont eu un effet similaire. En 1894, Royal Mail autorise les éditeurs à vendre pour la première fois des cartes postales portant des images. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats britanniques ont acheté des cartes postales en soie brodées à des femmes belges et françaises locales et les ont renvoyées chez elles depuis les tranchées. En mai de cette année, Picture Postcard Monthly, le magazine de cartes postales le plus ancien au monde, a cessé sa publication après 40 ans en raison d’un manque de publicité en raison de la crise des coronavirus.

