Les clubs soutiennent la candidature des Warriors pour les joueurs prêtés

Eagle Creek Gw Wheelduffel 95l Blue - Sac de voyage à roulettes - 2019 - Bleu

Avec son volume de 97 litres, la GEAR WARRIOR™ WHEELED DUFFEL 95L de Eagle Creek est une valise à roulettes qui aime les grands voyages. Compacte, résistante et très fonctionnel, elle est prête pour le décollage. Fabriquée avec des tissus résistants et recyclés, cette valise résiste à tout et propose un