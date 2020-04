Les clubs de l’AFL Carlton et les Gold Coast Suns soutiennent une compagnie aérienne assiégée après l’administration

Les principaux sports en Australie sont confrontés à la possibilité de revenus de plusieurs millions de dollars après que Virgin Australia est entrée dans l’administration volontaire.

Virgin détient un contrat de parrainage lucratif avec l’AFL, d’une valeur estimée entre 5 et 10 millions de dollars par an.

La compagnie aérienne est également en partenariat avec les clubs AFL Carlton, Greater Western Sydney et Gold Coast.

Pendant ce temps, Virgin est le sponsor des droits de dénomination du championnat Supercars depuis 2016.

L’accord de cinq ans avec la catégorie du sport automobile devrait se terminer à la fin de 2020 et coûterait 1,5 million de dollars par an, y compris les tarifs réduits des billets et l’accès à l’installation VIP privée de Virgin connue sous le nom de « The Club » pour les cadres supérieurs, les propriétaires d’équipe et tous les champions précédents.

Virgin Airlines est partenaire du Carlton Football Club et les Blues pourraient perdre jusqu’à 2 millions de dollars maintenant (Getty)

Cependant, tous les accords de parrainage sont désormais sous le microscope avec l’étendue des dommages financiers à déterminer par les administrateurs et les obligations contractuelles.

« Nous travaillerons sur chacun de ces contrats dans le cadre de l’administration », a déclaré mardi le PDG de Virgin, Paul Scurrah.

« L’AFL est un partenaire très important pour nous et il est important que nous ayons ces partenaires de l’autre côté.

« Je sais que nous avons aussi beaucoup de commandites dans d’autres sports et nous les examinerons à mesure que nous avancerons dans l’administration. »

L’AFL a eu Virgin comme compagnie aérienne officielle au cours de la dernière décennie et a promis mardi son soutien au partenaire à long terme.

Des avions au sol de Virgin Australia sont vus à l’aéroport de Tullamarine à Melbourne (AAP)

« Nous continuerons à travailler et à les soutenir pendant cette période difficile et sans précédent », a déclaré la directrice générale de l’AFL, Kylie Rogers.

« L’équipe de Virgin Australia a emmené nos clubs, joueurs, officiels et fans dans toutes les parties du monde, et nous ne pouvons pas les remercier assez pour leur dévouement continu à notre jeu. »

« L’engagement de Virgin Australia envers footy et directement auprès d’un certain nombre de nos clubs a été apprécié dès le premier jour. Ils font partie intégrante de la famille footy et entretiennent des relations durables tout au long du processus.

« Nous voulons nous assurer que Paul et toute son équipe chez Virgin Australia savent qu’ils ont notre soutien et que nos pensées accompagnent toute l’équipe et leurs familles alors que l’entreprise travaille dans la situation actuelle. »

Les Gold Coast Suns ont publié un communiqué affirmant qu’il resterait fidèle à Virgin malgré les difficultés de la compagnie aérienne (AAP)

Carlton, GWS et Gold Coast ont tous publié des déclarations mardi disant qu’ils se tiendraient aux côtés de la compagnie aérienne en difficulté.

Les Bleus pourraient perdre jusqu’à 2 millions de dollars par an dans le parrainage de Virgin.

« Notre partenariat a été un énorme avantage mutuel », a déclaré le PDG de Carlton, Cain Liddle.

<< Rien qu'en 2019, notre réseau Carlton IN Business a livré pour plus de 5 millions de dollars d'affaires à Virgin Australia.

« Comme notre club, Virgin Australia aura probablement un tout autre aspect après COVID-19, mais même s’il continue de voler dans le ciel australien, il bénéficiera toujours du soutien sans équivoque de notre club.

« C’est une période incroyablement difficile pour tout le personnel de Virgin Australia et leurs familles, et les pensées et les meilleurs voeux de toute la famille Carlton sont avec eux. »

©AAP2020