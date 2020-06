Les clips d’application, fournis avec iOS 14, ouvrent une petite partie d’une application nécessaire à un moment spécifique

Pendant La chaîne WWDC d’Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau raccourci appelé clips d’application qui permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à la partie d’une application dont ils ont besoin plus rapidement que jamais. Considérez-le comme un moyen d’utiliser une partie spéciale d’une application à la demande. Grâce à un code de clip d’application spécial, NFC ou un code QR, un clip d’application peut être invoqué. Par exemple, disons que vous garez votre voiture à un mètre. En utilisant NFC, seule la partie d’une application particulière que vous devez payer pour la place de stationnement apparaîtra dans une boîte au bas de votre iPhone. Apple Pay est pris en charge, vous pouvez donc payer votre place en un clin d’œil sans taper sur un numéro de carte de crédit et en utilisant « Se connecter avec Apple », il n’est pas nécessaire de taper un numéro de compte.

Ou disons que vous et votre copain rencontrez deux scooters que vous pouvez louer. Encore une fois, en utilisant un code spécial, NFC ou un code QR, vous pouvez afficher un clip d’application. Pour louer le scooter, appuyez sur Apple Pay, et en utilisant Se connecter avec Apple, il n’y a pas de numéro de compte à saisir. Une fois que vous avez terminé avec le clip d’application, il se ferme. « Il s’agit avant tout d’accéder à la partie d’une application au moment où vous en avez besoin », a déclaré Craig Federighi, responsable du logiciel Apple, lors de l’introduction de la fonctionnalité.

Non seulement cette fonctionnalité vise à rendre les choses plus rapides et plus faciles pour un utilisateur d’iPhone, mais elle concerne également les applications d’échantillonnage des utilisateurs. Apple dit aux développeurs: « Pour permettre aux utilisateurs d’obtenir plus facilement votre application complète, vous pouvez présenter une option de téléchargement à un moment approprié dans le clip de votre application. » Apple dit que les clips d’application sont parfaits pour les entreprises qui ont déjà une application dans l’App Store. Mais qu’en est-il des petites tenues qui n’ont pas leur propre application? Apple a pris soin de cela en travaillant avec Yelp pour créer un clip d’application pour chaque entreprise avec laquelle Yelp traite. En utilisant une partie d’une application, le SDK et Xcode, les développeurs pourront créer des clips d’application.

Gardez à l’esprit que cela est complètement différent de l’application Apple Clips. Ce dernier est une application de montage vidéo qui permet aux utilisateurs d’utiliser une variété d’effets tout en créant un selfie vidéo. Ces vidéos peuvent être partagées avec d’autres sur les réseaux sociaux.

Nous vous laisserons donc la description d’Apple des clips d’application. « Les clips d’application sont un excellent moyen pour les utilisateurs d’accéder rapidement et de découvrir ce que votre application a à offrir. Un clip d’application est une petite partie de votre application qui est détectable au moment où il est nécessaire. Les clips d’application sont rapides et légers pour qu’un utilisateur puisse ouvrir Qu’il s’agisse de commander des plats à emporter dans un restaurant, de louer un scooter ou de configurer un nouvel appareil connecté pour la première fois, les utilisateurs pourront démarrer et terminer une expérience depuis votre application en quelques secondes. avez terminé, vous pouvez offrir la possibilité de télécharger votre application complète. » Alors, qui attend avec impatience le lancement d’iOS 14?