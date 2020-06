Les clients Sprint existants peuvent obtenir une offre incroyable avant de migrer vers T-Mobile

Il est sûr de dire les derniers efforts de T-Mobile visant à migrer les clients Sprint et à intégrer le spectre moyen du « Now Network » pour améliorer la capacité et augmenter les vitesses ne s’est pas particulièrement bien déroulé, mais cela vaut la peine de rester un peu plus longtemps avec le transporteur qui sera bientôt à la retraite.

Si vous pouvez répondre à ces deux exigences très simples, il y a trois options pour rejoindre réellement la promotion douce de Sprint « Unlimited Line on Us », bien que d’abord, vous voudrez vous connecter à votre compte pour vous assurer que vous vous qualifiez pour cet excellent cadeau gratuit .

Après cela, vous êtes libre « d’apporter votre propre téléphone », c’est-à-dire d’ajouter la nouvelle ligne gratuite à un appareil que vous possédez déjà, ainsi que d’acheter un nouveau téléphone pour activer la ligne gratuite ou même réserver votre ligne gratuite maintenant et ajoutez un téléphone plus tard. Parlez d’une flexibilité incroyable, sans oublier l’incroyable accessibilité, avec votre ligne gratuite comprenant des appels, du texte et des données illimités, avec une limite de streaming vidéo de 480p, et sans doute, aucune attribution de hotspot mobile.

Cela représente une économie colossale de plus de 400 $ par an, rappelez-vous, et oui, vous pouvez garder votre ligne de 0 $ pour toujours tant que vous maintenez votre compte en règle. Cela signifie que vous serez autorisé à transférer votre compte vers T-Mobile le moment venu sans avoir à payer de supplément ni à abandonner les lignes vocales actuelles.

Fondamentalement, cela en fait une affaire encore meilleure que La troisième promotion gratuite de Magenta est gratuite puisque vous allez quand même finir par utiliser le réseau « Nouveau T-Mobile » et vous pouvez marquer votre cadeau très cool même si vous n’avez qu’une seule ligne de service active pour commencer. Au cas où vous vous poseriez la question, Sprint ne mentionne pas de date d’expiration pour sa dernière offre spéciale pour les clients existants, mais nous sommes pratiquement certains que quelque chose d’aussi génial ne peut pas durer éternellement.