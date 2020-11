Les clients de PlayStation 5 reçoivent des nouvelles angoissantes avant le lancement

in

Le lancement de la PlayStation 5 est à portée de main, et son évolution entraîne un certain nombre de développements et de mises à jour. Chaque nouveau jour apporte des tas de nouvelles mises à jour qui permettent aux fans de faire un parallèle avec son concurrent perpétuel: Xbox.

La PlayStation 5 prendra en charge le stockage externe dès le premier jour, permettant aux utilisateurs de lire des titres PS4. Cependant, les titres PS5 ne peuvent pas être déplacés vers un disque externe pour libérer de l’espace. Cela place la PS5 à la croisée des chemins avec la Xbox Series S / X.

La console nouvelle génération de Microsoft permet aux joueurs de déplacer les titres vers un stockage externe et de les replacer vers le stockage interne chaque fois qu’ils souhaitent y accéder.

Les utilisateurs de PlayStation 5 ne pourront pas transférer les titres sur un disque externe

La PS5 réserve plus de vingt pour cent de ses 825 Go de stockage aux fonctions d’exploitation. Cela laisse environ 645 Go aux joueurs pour stocker leurs titres et leurs données, ce que beaucoup pensent être loin d’être suffisant pour les jeux de nouvelle génération.

Xbox a permis aux joueurs de déplacer les titres sur un lecteur externe pour leur commodité. Cela permettra aux couches de surmonter les tracas de la suppression d’un titre et de le télécharger à nouveau plus tard. Cela constitue un problème majeur pour les joueurs qui ont des limites de données Internet.

Bien que Sony n’offre pas cette fonction au lancement, il est possible qu’elle apparaisse via une future mise à jour du système. De plus, tout espoir n’est pas perdu car une solution est en vue.

Les joueurs peuvent stocker leurs titres rétrocompatibles sur le disque externe, économisant ainsi la mémoire interne pour les titres PS5 exclusifs. Ils peuvent lire ces titres à partir du lecteur externe, mais la vitesse de l’appareil peut jouer un rôle énorme dans le temps de chargement d’un titre.

Changer et accéder aux jeux au fur et à mesure des besoins est beaucoup plus pratique que de les télécharger à plusieurs reprises. Cela a vidé les patrons de PlayStation car Xbox a commercialisé cette stratégie pour avoir un avantage sur eux.

Il est possible que Sony résolve ce problème avec le temps. Combien de temps les fans devront-ils attendre? Restez à l’écoute pour le découvrir!

